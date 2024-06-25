Принцесса Анна в больнице: королевский эксперт озвучил подробности несчастного случая
73-летняя принцесса Анна продолжает находиться в больнице в Бристоле после несчастного случая, произошедшего в воскресенье вечером, 23 июня. Один из королевских экспертов высказался о ее состоянии и отметил, что "ситуация может быть серьезной".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о лечении представительницы королевской семьи.
В каком состоянии принцесса Анна
Накануне Букингемский дворец заявлял, что сестра британского короля получила "легкие травмы" и уже вскоре она полностью поправится. Также говорилось, что к падению, вероятно, привел удар лошади или лошадей во время ее прогулки с животными.
Принцесса Анна продолжает лечение после падения (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)
Несмотря на обнадеживающие заявления дворца, королевский специалист Майкл Коул высказал несколько иное мнение. Он заявил, что такие травмы в возрасте 73 лет могут требовать более серьезного лечения.
"Тот факт, что принцессу оставили в больнице на ночь, указывает на то, что это не мелочь... Сотрясение в любом возрасте - не мелочь, но в возрасте 73 лет это может быть серьезно", - объяснил он.
"К сотрясению мозга может привести просто удар по голове, после которого начинает кружиться голова, но также это может быть что-то гораздо серьезнее. Они [члены королевской семьи] не собираются рисковать и не держат принцессу дома. Я пока не слышал, чтобы ее выписывали из больницы в Бристоле, и, возможно, ее пребывание там решат продлить", - также говорит Коул.
Тем не менее, специалист подытоживает, что Анне, по его мнению, удастся преодолеть полученные травмы и полностью поправиться.
"Она очень крепкая, целеустремленная, в значительной степени дочь своего отца - я уверен, что она это преодолеет", - отмечает Майкл.
Анна, как известно, остается в больнице Саутмида в Бристоле, куда ее доставила скорая. Также рядом с 73-летней женщиной был ее муж, сэр Тим Лоуренс.
Принцессе Анне 73 года (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)
Принцесса Анна не помнит подробности инцидента
По данным британских СМИ, сама представительница королевской семьи не помнит подробности того, что с ней произошло.
Напомним, что в преддверии несчастного случая принцесса прогуливалась с лошадьми на территории поместья в Гаткомб Парке.
На место происшествия прибыл вертолет, специалисты предоставили пострадавшей необходимую первую помощь, после чего доправили ее в больницу.
По предположениям специалистов, не исключено, что Анна могла попасть в больницу в результате удара копытом или головой одного из животных. По крайней мере об этом свидетельствует характер травм женщины.
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При написании материала были использованы статьи таблоидов Metro и Daily Mail.