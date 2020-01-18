Принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять титулів і солідної суми грошей

Меган Маркл і принц Гаррі нещодавно потрясли весь світ своєю заявою про відмову отримувати фінансування за рахунок британської держави, а також тим, що склали свої повноваження. Тепер вони позбудуться своїх титулів і повернуть скарбниці 2,5 млн фунтів стерлінгів, які були витрачені на ремонт Фрогмор-котеджу.

З початку весни цього року герцог і герцогиня Сассекські припинять виконувати королівські обов'язки. Це означає, що їх більше не будуть іменувати, як Його і Її Королівська Високість.

В Букінгемському палаці повідомили, що королева Єлизавета II прийшла до цього рішення після місяців обговорень. Королева зазначила, що принц Гаррі, Меган Маркл і їх син Арчі залишаться улюбленими членами сім'ї.

Єлизавета II також підкреслила, що Меган Маркл дуже швидко стала повноправним членом королівської родини. Вона також подякувала Гаррі й Меган за роботу.

"Я усвідомлюю проблеми, з якими вони зіткнулися протягом останніх двох років, і підтримую їх прагнення до незалежного життя. Я хочу подякувати їм за всю самовіддану роботу по всій країні і за її межами, і я особливо пишаюся тим, як Меган так швидко стала одним з членів сім'ї. Вся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати щасливе і мирне нове життя", - заявила королева.