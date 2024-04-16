Принц Уильям сказал, когда возобновит свою королевскую деятельность

Принц Уильям вернется к королевским обязанностям впервые после того, как Кейт Миддлтон обнаружила рак.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People .

Когда принц Уильям планирует возобновить королевские обязанности

Как известно, принц Уэльский помогает ухаживать за тремя детьми своей жене Кейт Миддлтон, ведь за 10-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи - нужен тщательный уход, пока они на школьных каникулах и заботятся о своей маме.

В начале каникул, Уильям объявил, что вернется к государственным королевским обязанностям после того, как дети вернутся в школу, то есть 17 апреля. А сейчас он нужен семье, и особенно принцессе Уэльской.

18 апреля он посетит общественные и экологические организации в юго-западном Лондоне и Суррее. Принц Уильям начнет день в Санбери-он-Темзе, чтобы увидеть, как распределительная благотворительная организация под названием "Surplus to Supper" доставляет, сортирует и упаковывает неиспользованную пищу определенным группам общин.

Принц Уильям сказал, когда вернется в королевские обязанности (фото: Getty images)

После этого принц посетит молодежный центр в Западном Лондоне, куда регулярно поступает пища и раздаются нуждающимся.

Этот день станет для него работой над тем, чтобы построить мир без отходов. А это ключевой шаблон для экологической премии принца Earthshot Prize.

Именно эти события станут первыми задачами Уильяма при выполнении официальных королевских обязанностей после небольшой паузы.