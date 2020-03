Принц Вільям показав справжнє шоу на публіці (відео, фото)

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон, принц Вільям свій останній день офіційної поїздки в Ірландію відвідали графство Голуей. Під час подорожі вони поспілкувалися з артистами цирку. При цьому принц Вільям вирішив проявити свої циркові таланти.

Як повідомляється, герцог Кембриджський здивував публіку своїм несподіваним хистом жонглера. Під оплески й радісні вигуки глядачів він успішно жонглював трьома м'ячиками. А потім спробував взяти четвертий, але тут його спіткала невдача: м'ячики опинилися на підлозі.

Just a juggling future King, that's all. pic.twitter.com/SVpj2CKhOx