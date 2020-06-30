Принц Гаррі жалкує про переїзд в США з Меган Маркл: що сталося

Принц Гаррі відчуває велику провину за те, що перебував далеко від королівської родини під час пандемії коронавірусу. При цьому йому зовсім не комфортно жити в Лос-Анджелесі, США.

Герцогу Сассекському виявилося досить важко пристосуватися до життєвого укладу в США. Про це говориться в книзі біографів королівської сім'ї Енді Тіллетта і Ділана Ховарда "Королівські війни: невідомі подробиці скандального розриву Гаррі і Меган з будинком Віндзорів", повідомляє The Sun.

У книзі йдеться про те, що Принц Гаррі перестав відчувати захват від переїзду і відчував себе сильно замученим. Поки він знаходився в особняку за 14,5 млн фунтів стерлінгів, він сумував за своєю сім'єю, оскільки до нього прийшла думка про те, що 71-річний принц Чарльз і 94-річна королева Єлизавета II не будуть поруч вічно.

При цьому, за словами інсайдера, Меган Маркл робить все можливе, щоб підтримати свого чоловіка в їх новому житті в Америці. Вона запевняє принца Гаррі про те, що тільки все повернеться на свої місця, він полюбить їх нове життя в Лос-Анджелесі.

Меган хоче взяти його з собою в похід, розповідає про місцевий клуб поло і про те, як сильно він любить серфінг.

Нагадаємо, Принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот Facebook до тих пір, поки соцмережа не почне блокувати всі расистські висловлювання.

Раніше експерти дали прогноз щодо того, коли принц Гаррі піде від Меган Маркл.