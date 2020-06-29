Принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі слідом за великими американськими компаніями прийняли рішення бойкотувати соціальну мережу Facebook до тих пір, поки не почнуть блокувати всі расистські висловлювання. Про це інформує видання "Daily Mail".

Подружня пара підтримує компанію #StopHateForProfit, яка закликає великі корпорації знімати свою рекламу з Facebook, поки гігант соціальних мереж не почне вживати заходи, щоб зупинити поширення расизму.

Балтиморська організація цивільних прав, заснована в 1909 році, подякувала Меган Маркл та Гаррі за підтримку і за спрагу відстоювати справедливість та рівність.

Раніше понад сто компаній, включаючи Unilever, Dove, Honda і Ben & Jerry's призупинили свою рекламу в соцмережі Facebook. Трохи пізніше до них приєдналася Coca-Cola.

Глава Facebook Марк Цукерберг, у свою чергу, пообіцяв, що фірма внесе зміни в свою політику і заборонить відповідні висловлювання в рекламі, розміщеній у соцмережі.

До речі, появу расизму пов'язують з епохою географічних відкриттів європейців. На той момент для виправдання колонізаційної політики, що часто супроводжувася знищенням або поневоленням місцевих жителів, формувалися теорії про неповноцінність деяких народів.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон планує зайняти місце королеви.

Ми писали, коли принц Гаррі піде від Меган за прогнозами експертів.