Приносим праздник в дом: как идеально украсить квартиру на Пасху

Весенняя атмосфера: цветы, зелень и свет

Пасха - это символ новой жизни и пробуждения природы. Поэтому декор часто включает живые весенние цветы - тюльпаны, крокусы, нарциссы. В вазы ставят ветки ивы с пушистыми котиками - символом плодородия и оберегом от злых сил.

В цветовой палитре преобладают зеленые, голубые и фиолетовые оттенки, которые создают легкое и праздничное настроение. Обязательно добавьте больше света - солнечного или искусственного, чтобы интерьер выглядел еще теплее.

Декор в эко-стиле

Для тех, кто любит естественную простоту, подойдет эко-декор. В нем используют бежевые тона, натуральные ткани, дерево и керамику. Интерьер украшают венками из веточек, деревянными подсвечниками и изображениями зайцев и цыплят. Такой стиль добавляет дому тепла, семейственности и спокойствия. Он идеально подходит для создания непринужденной, домашней атмосферы.

На Пасху стоит добавить больше зелени в дом (фото: Freepik.com)

Символы Пасхи: яйцо, курица, заяц и корзина

Крашанки, писанки - самый главный пасхальный символ, олицетворяющий жизнь. Их красят в красный и другие яркие цвета, украшают узорами или оставляют однотонными. Курица, как "родственница" яйца, также часто появляется в праздничном оформлении.

Пасхальный заяц - персонаж западноевропейских традиций, которого все чаще используют и у нас. Корзина с паской, яйцами, солью и вербой - неотъемлемая часть праздничных ритуалов.

Яйца как главный декор

Крашеные яйца - универсальное украшение для дома. Их можно положить в прозрачные вазы, повесить как подвески или использовать для создания пасхального венка. Декоративные свечи в форме яиц добавляют шарма праздничному столу. Оригинально смотрятся и самодельные свечи, сделанные из яичной скорлупы.

Пасхальные яйца и заяц - замечательные мотивы для декора (фото: Freepik.com)

Пасхальное дерево

Простой способ создать праздничное настроение - поставить в вазу ветки ивы. Их можно украсить цветными лентами, декоративными яйцами или бумажными украшениями. Иногда для этого используют ветки яблони или вишни. Такое дерево символизирует жизнь и создает радостную атмосферу.

Пасхальные венки и корзины

Пасхальный венок - украшение, подходящее к любому праздничному пространству. Его плетут из веток ивы или лозы и украшают писанками, лентами, фигурками зайцев. Венки вешают на двери, кладут на стол или используют как настенный декор.

Не менее важный элемент - пасхальная корзина, с которой идут в церковь или к гостям. Она является символом достатка и благословения на добрый год.

Пасхальный венок - еще одно важное украшение (фото: Freepik.com)