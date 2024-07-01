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Капризные и плаксивые: эти знаки Зодиака вечно всем недовольны

С какими знаками Зодиака сложно ужиться (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители четырех знаков Зодиака чаще других демонстрируют непростой характер. Они могут быть капризными, плаксивыми и даже вредными.

Какие знаки Зодиака вечно всем недовольны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака могут огорчиться из-за любого пустяка. Они часто требуют слишком много внимания и обижаются, если не получают желаемого. Близнецам сложно угодить, они могут устроить истерику буквально на пустом месте.

Телец

Люди, рожденные под этим знакам, не молчат о своем недовольстве. Они готовы рвать и метать, если что-то идет не по их плану. И когда некоторые Тельцы сталкиваются с плохим, по их мнению, обслуживанием, они сразу же пишут жалобы, устраивают скандалы и показывают свои капризы всем вокруг.

Скорпион

Представители этого знака нередко отталкивают от себя людей. Все из-за того, что Скорпионы порой ведут себя так, словно они - маленький и очень балованный ребенок. При этом они могут быть еще и угрюмыми, что едва ли добавляет им шарма.

Дева

Если у Дев нет настроения, то об этом должны узнать все. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, ненавидят ждать, терпеть и признавать свои ошибки. А потому они нередко демонстрируют "лучшие стороны" своего характера, из-за чего их считают капризными.

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