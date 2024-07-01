Таро-гороскоп на неделю: Девы вляпаются в неприятности, а Рыбам улыбнется удача

Первая неделя июля, с 1 по 7 число, готовит сюрпризы для Рыб, Тельцов и Львов. Однако удача улыбнется не всем.

Что сулит Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Эта неделя будет наполнена возможностями для карьерного роста. Ваша целеустремленность и практичность помогут вам добиться успеха. Не бойтесь делиться своими идеями и отстаивать свою точку зрения. Однако будьте осторожны с необдуманными тратами, это сильно ударит по вашему кошельку.

Телец

Проведите время с близкими, покажите им свою любовь и заботу. Если вы одиноки, отправляйтесь на прогулки, у вас будет шанс найти свою любовь. Если же у вас уже есть вторая половинка, то не забывайте уделять внимание своему партнеру, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

Рак

Не бойтесь трудностей, вы сможете добиться желаемого. Кроме этого, вы можете получить очень приятный сюрприз. Избегайте стресса и вредных привычек, они могут пагубно отразиться на вашем здоровье. Также вы можете задуматься об отдыхе, отправьтесь в путешествие.

Лев

У вас есть все шансы добиться успеха на работе, однако не спешите тратить прибыль. Будьте осторожны, не принимайте все предложения, взвешивайте "за" и "против". Не стоит доверять тем, кто этого не заслуживает.

Дева

Сохраняйте баланс между работой и личной жизнью, дисбаланс в вашей жизни может привести к проблемам. Избегайте ненужных споров с близкими, они не помогут вам найти правду. Ищите компромиссы и не позволяйте скандалам испортить всю неделю.

Весы

Вы можете закрутить роман с коллегой. Несколько раз подумайте, готовы ли вы к возможным последствиям. Также возможны расходы, спонтанные траты могут вас огорчить. Однако вы сможете удерживать свое финансовое положение на плаву.

Скорпион

Вы можете получить премию или щедрый подарок. Ваши старания наконец-то заметят, это принесет радость. Однако в отношениях с родственниками или друзьями возможны разногласия. Не стоит задирать нос.

Стрелец

Эту неделю спасет чудо, которое поможет вам избавиться от проблем. Устройте романтический ужин для своего любимого человека. Если же вы одиноки - пришло время решиться на свидания, доверьтесь судьбе.

Козерог

Новые карьерные возможности подарят вам веру в свои силы. Разделите свой успех с теми, кто помогал вам добиться таких высот. А в личной жизни ждите сюрпризов. Возможно, вы встретите свою судьбу.

Водолей

Спонтанное путешествие может стать незабываемым приключением. Не отказывайтесь от авантюр. Решитесь на что-то грандиозное, карты Таро сулят вам начало новой и очень интересной главы вашей жизни.

Рыбы

Сохраняйте позитивный настрой, эта неделя вас приятно удивит. Вы сможете улучшить свое финансовое положение. Однако не забывайте об отдыхе. Встреча с друзьями поможет отвлечься от рутины.