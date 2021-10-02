Ці прикмети говорять про те, що ви скоро закохаєтеся: на які знаки потрібно звернути увагу

Зламаний ніготь

Сам по собі зламаний ніготь - неприємна подія для будь-якої дівчини та жінки. Однак така подія говорить про те, що зовсім скоро в їхньому житті може статися нова приємна зустріч. І нова людина може виявитися довгоочікуваним коханим. Крім зламаного нігтя про нову зустріч може сигналізувати відірваний гудзик або невдала зачіска.

Безпритульна тварина

Бездомні тварини - провісники дуже важливих зустрічей в житті. Якщо за самотньою людиною ув'язався бездомний пес або інша тварина, то це явна ознака приходу закоханості. Щоб не злякати своє щастя, не можна проганяти тварину.

Випадково забруднитися

Таке відбувається з кожною людиною, але є чітка прикмета – якщо акуратна і самотня людина ненавмисно забруднила свій одяг або обличчя, то нова зустріч і закоханість точно не за горами. Якщо таке відбувається з людиною у відносинах, то в особистому житті стане більше романтики та гармонії.

Розсипати цукор

Розсипати сіль - до невдач, а ось розсипати цукор – до справжніх почуттів і щастя. Вважається, що ця прикмета сигналізує про "солодке життя". Перш ніж почати прибирати цукор, потрібно сказати: "До кохання та щастя".

Сильне бажання щось змінити в зовнішності

Таке бажання може виникати у кожної жінки й самотнім це віщує щастя в особистому житті. Чим кардинальніше попрацювати над своєю зовнішністю та образом, тим більше шансів зустріти людину, яку давно шукали.

Втратити прикрасу

Якщо самотня жінка втрачає прикрасу вдома і не може її знайти, то це сигнал про швидке наближення нової закоханості. Таким чином власниця прикраси "розраховується" за своє щастя в майбутньому.

Порізати палець

Самотня людина, яка випадково порізала палець, може сильно не засмучуватися з цього приводу. Така неприємність говорить про те, що закоханість відбудеться в щонайближчому майбутньому. Якщо палець порізала людина у відносинах, то з близькою людиною вона буде щасливою дуже довго.

Інтуїція

Чутливі люди та люди з сильно розвиненою інтуїцією зазвичай відчувають наближення нових відносин. Часто вони говорять про те, що перед зустріччю з новим коханим вони чітко розуміли, що скоро в їхньому житті все кардинально зміниться.