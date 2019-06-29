Застосовували заборонену зброю: воїни ВСУ дали потужну відсіч ворогу на Донбасі

На Донбасі воїни ВСУ дали відсіч окупантам (ілюстративне фото: РБК-Україна)

На Донбасі українські бійці гідно відповіли на обстріл ворогів

28 червня на Донбасі окупанти обстріляли позиції ВСУ 32 рази, у тому числі застосували заборонене озброєння. Серед українських військовослужбовців втрат, на щастя, не виявлено. Про це інформує ООС в соцмережі Facebook.

"28 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 разів - із застосуванням забороненого мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - зазначено в повідомленні.

Відзначається також, що ворог 13 раз обстріляв позиції ВСУ. А в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 19 разів.

"За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки, 28 червня трьох окупантів знищено, і ще троє поранені", - написали в ООС.

На Донбасі воїни ВСУ дали відсіч окупантам (скріншот :facebook.com/Операція об'єднаних сил)

Нагадаємо, що на Донбасі українські військові завдали окупантам потужний удар, в результаті чого були ліквідовані три вогневі точки біля Докучаєвська Донецької області, а бойовики понесли серйозні втрати.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ВСУ ліквідували снайпера окупантів, який тривалий час турбував бійців і приніс чимало лиха. У мережі показали відео.

Також ми писали про те, що днями в інтернеті було опубліковано видео як військові ВСУ завдали нищівного удару опорному пункту дев'ятого полку російсько-німецьких окупаційних військ.