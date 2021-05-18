СБУ викрила колишнього бойовика "ДНР" на службі в українській армії

Контррозвідники Служби безпеки України викрили колишнього бойовика "ДНР" на службі в Збройних силах України. Він проходив службу в одній з частин у Донецькій області.

За інформацією спецслужби, чоловік у 2014 році у складі так званої "ДНР" зі зброєю в руках на одному з блокпостів у Слов'янську Донецької області здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

"Зловмисник незабаром залишив бойовиків, а потім, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався в українській армії. Він ніс службу в одній з частин в Донецькій області", - повідомили в СБУ.

В ході обшуків за місцем проживання колишнього бойовика виявили та вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

За даним фактом порушено справу за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру.