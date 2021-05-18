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СБУ викрила колишнього бойовика "ДНР" на службі в українській армії

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Донецька область, Вівторок 18 травня 2021 13:04
СБУ викрила колишнього бойовика "ДНР" на службі в українській армії Фото: колишній бойовик " ДНР " проходив службу в одній з частин ЗСУ в Донецькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Контррозвідники Служби безпеки України викрили колишнього бойовика "ДНР" на службі в Збройних силах України. Він проходив службу в одній з частин у Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужби, чоловік у 2014 році у складі так званої "ДНР" зі зброєю в руках на одному з блокпостів у Слов'янську Донецької області здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

"Зловмисник незабаром залишив бойовиків, а потім, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався в українській армії. Він ніс службу в одній з частин в Донецькій області", - повідомили в СБУ.

В ході обшуків за місцем проживання колишнього бойовика виявили та вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

За даним фактом порушено справу за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ На Донбасі затримала розвідника "ДНР", який збирав інформацію про ЗСУ.

Також РБК-Україна писало, що "міністру культури ДНР" повідомили про підозру.

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