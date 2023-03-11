"Прилетает все ближе": подросток призвал эвакуировать его из Донецкой области несмотря на отказ родных
В Часовому Яру Бахмутского района Донецкой области 17-летний Никита попросил, чтобы его как можно скорее эвакуировали оттуда. В частности, там идут тяжелые бои ВСУ с оккупантами.
Об этом сообщает полиция Донецкой области в Facebook.
Родные ехать отказались
Парень жил с отцом и бабушкой, но они ехать отказались. Однако, они были не против, чтобы ребенок покинул родительский дом, который находится в зоне бесконечных обстрелов.
"Новая жизнь для 17-летнего Никиты. У Часовому Яру родители разрешили полицейским спасти ребенка. Парень сам попросил "Білих Ангелов" об эвакуации", - говорится в сообщении.
Подросток призвал эвакуировать его из Часового Яра (скриншот)
По словам парня, в городе было оставаться невозможно, ведь российские оккупанты постоянно все обстреливали.
"Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе", - говорит Никита.
Мальчик окончил школу, но не мог продолжить учебу. Вскоре ему исполнится 18, и он хочет начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.
Где сейчас парень
Полицейские вывезли парня в "шелтер", а чтобы он всегда был на связи, подарили смартфон, потому что гаджет мальчика давно сломался и починить его не было возможности.
Подросток призвал эвакуировать его из Часового Яра (скриншот)
Дальше парня привезли в Днепр, ему помогают с документами для продолжения образования.
Правоохранители отметили, что эвакуация из Часового Яра продолжается. Желающих уехать из-под российских бомб очень много. Люди не выдерживают ежедневных обстрелов.
"Только вчера было около 20 прилетов. Маму и меня чуть не убило. Над головой полетело 5 осколков, один маме черкнул по виску", - рассказала местная жительница.
Подростка эвакуировали из Часового Яра (скриншот)
Ранее мы сообщали, что во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара.
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