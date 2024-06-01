Украсят любой сад: 6 необычных цветов черного цвета (фото)

Темно-фиолетовые братки

Братки остаются популярными благодаря своей способности переносить как жаркую, так и холодную погоду и бывают разнообразных цветов.

Они доступны не только в ярких оттенках синего, желтого и белого, но и темно-фиолетовом.

Поскольку они могут переносить жару и холод, то их можно высаживать в любой зоне.

Темно-фиолетовые анютины глазки (фото: zielonaesencja)

Черный ирис

Ирис - корневищный или луковичный многолетник, который ценится садовниками из-за обильных цветений и разнообразной окраски. Он может приобретать яркие или темные цвета, например черный.

Речь идет о черном иорданском ирисе. Это тоже цветочная эмблема страны.

Это цветущее растение легко переносит чрезвычайно засушливую среду. Для цветения черному ирису необходимо солнечное место, защищенное от сильных ветров.

Черный ирис (фото: sad.ua)

Черный гиацинт

Это многолетнее цветущее растение. Его цветы ароматны и имеют разнообразную окраску, включая темный оттенок, близкий к черному.

Это луковичное растение не только выносливое и редкое, его можно выращивать даже в помещении. Что касается роста, то гиацинт может вырастать на всех типах почв. Цветение его происходит весной.

Черный гиацинт (фото: zielonaesencja)

Темно-фиолетовая калла

Такое растение имеет темно-фиолетовые цветки, из-за чего они кажутся черными. Это луковичное растение идеально подходит для украшения вашего сада.

Темно-фиолетовая калла (фото: santeplusmag.com)