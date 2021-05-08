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Прикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фото

Новость на русском → Івано-Франківська область, Субота 08 травня 2021 13:15
Прикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фото Колаж РБК-Україна: на Прикарпатті село засипало снігом у травні
Автор: Володимир Костирін

У Карпатах цієї ночі випало до 20 сантиметрів снігу і похолодало до -3 градусів, але зимові опади не зупинилися тільки на горі Піп Іван Чорногірський, а вирішили продовжити шлях. Так, 8 травня повністю накрило "білим покривалом" село Сенечів на Прикарпатті.

Фото населеного пункту в заметах показали користувачі мережі Facebook.

На кадрах видно засніжені схили села, хати та городи, поля і дерева.

"Аномалія, мальовничий Сенечів покрився білим сніжком" - підписано знімки, зроблені 8 травня.

Прикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фотоПрикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фотоПрикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фотоПрикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фото

Село Сенечів на Прикарпатті повністю засипало снігом 8 травня (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Зазначимо, що така зміна погодних умов у Карпатському регіоні відбулася досить стрімко. І якщо знаменита гора Піп Іван, за традицією, не поспішає скидати свої снігові шати, то цього разу на початку травня в горах почав танути сніг, а температура повітря значно підвищилася. Крім того, через відлигу в Карпатах була оголошена сніголавинна небезпека.

Прикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фотоПрикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фото

Село на Прикарпатті засипало снігом 8 травня (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Зараз синоптична ситуація змінилася, і циклон Грегор притягнув до України холодний фронт, разом з яким підтягнулися й опади у вигляді снігу.

Прикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фотоПрикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фотоПрикарпаття накрило травневими заметами: зимову казку показали на фото

На Прикарпатті село засипало снігом 8 травня (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Раніше повідомлялося, що синоптики в прогнозі на вихідні 8 і 9 травня попередили про штормовий вітер, грози та заморозки.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Умань накрило снігопадом, і в мережі показали відео раптової зими в місті.

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