Скрытый нарциссизм: что это такое и как его распознать

Наверное, каждый слышал о нарциссизме - расстройстве личности, характеризующемся зацикленностью на своей личности и чрезмерной потребностью в одобрении. Однако, оказывается, существует менее явный вид этого расстройства - скрытый нарциссизм.

О том, что такое скрытый нарциссизм и как распознать его в человеке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Health .

Что такое скрытый нарциссизм

Скрытый нарциссизм - или уязвимый нарциссизм, как его иногда называют - это один из двух типов нарциссического расстройства личности. Другой, более "знакомый" нам - явный или грандиозный нарциссизм.

Хотя многие характеристики этих двух типов одинаковы - например, потребность в восхищении и чувство собственной значимости - скрытый нарциссизм также характеризуется повышенной чувствительностью и защитной реакцией, и его бывает трудно обнаружить из-за его более сложной природы.

Чтобы понять разницу между скрытым и явным нарциссизмом, сначала следует рассмотреть разницу между открытым и скрытым поведением.

Открытое поведение более узнаваемо и его легче идентифицировать. Зато скрытое поведение, как свидетельствует название, чаще всего скрыто и его труднее распознать.

И хотя эти два типа нарциссизма имеют некоторые общие черты - как самовлюбленность и чувство собственной важности, между ними есть и существенные отличия, в частности, скрытому типу присущи следующие признаки:

интровертность;

гиперчувствительность;

избегание;

тревожность;

застенчивость;

социальная незащищенность;

печаль или депрессивность.

Как распознать скрытый нарциссизм

Хотя обнаружить скрытый нарциссизм у кого-то, кого вы знаете, может быть сложно, есть определенные признаки поведения, на которые следует обратить внимание. Ниже приведены несколько распространённых тревожных сигналов.

Как распознать нарцисса (иллюстрация: Freepik)

Укорененная потребность в восхищении

Когда человек имеет нарциссизм - явный или скрытый - он нуждается в том, чтобы им восхищались, превозносили и ценили.

Скрытый нарцисс также полагается на других, чтобы повысить свою самооценку, поэтому может ловить комплименты, говоря о себе скромно, или же делать комплименты в надежде получить ответный комплимент.

Однако, если скрытые нарциссы чувствуют, что их критикуют или недооценивают, они могут бурно отреагировать.

Склонность к пассивной агрессии

Люди со скрытым нарциссизмом часто прибегают к пассивно-агрессивному поведению, когда злятся или чувствуют, что их презирают.

Они также могут проявлять пассивную агрессию, чтобы выяснить отношения с человеком, который, по их мнению, оскорбил или не признал их особенность.

Избегание социальных ситуаций

Люди со скрытым нарциссизмом кажутся интровертами и могут избегать социальных ситуаций, но это в значительной степени связано с тем, что они не хотят рисковать тем, что их не будут ценить и не обожать.

Скрытые нарциссы боятся, что их недостатки будут разоблачены - хотя они никогда не скажут об этом прямо. Они тоже пытаются разрывать важные отношения.

Обидчивость

Когда человек страдает скрытым нарциссизмом, он может затаить обиду на людей, которые, по его мнению, оскорбили его или выставили в плохом свете.

И хотя они могут не говорить об этом открыто, они найдут способы отомстить. В личных отношениях это может быть эмоциональное насилие, а в деловых отношениях - выставление другого человека в плохом свете.

Трудности с сохранением работы или поддерживанием отношений

Людям с нарциссизмом трудно взаимодействовать с другими людьми и они могут испытывать трудности с работой.

Например, если они не чувствуют, что получают должное внимание или похвалу, которых заслуживают, или их особенность не признают, они могут разорвать связи и уйти с работы.

Причины скрытого нарциссизма

Ученые точно не знают, что именно вызывает НПР, в частности скрытый нарциссизм.

Но некоторые эксперты предполагают, что причиной может быть сочетание генетики, травм раннего детства, сложных отношений в раннем возрасте и индивидуальных особенностей личности. Темперамент человека также может играть определенную роль.

Почему возникает нарциссизм (иллюстрация: Freepik)

Одно из исследований показало, что люди со скрытым нарциссизмом, вероятно, выросли с родителями, которые сосредотачивались на статусе и достижениях.

Возможно, им также говорили в раннем возрасте, что они особенные, уникальные или важнее других людей.

Еще одним фактором, способствующим развитию такой черты, как цинизм при нарциссизме, могут быть родители, которым не хватало тепла. Например, родители скрытого нарцисса могли скрывать свою благосклонность и благодарность.

Или они могли злиться из-за того, что им приходилось воспитывать ребенка, создавая у человека со скрытым нарциссизмом сильную потребность в том, чтобы его ценили и уважали.