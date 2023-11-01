Поддержка Путина и прокремлевские нарративы: что известно о скандальной секте "АллатРа"

1 ноября по всей Украине начались обыски у сектантов из "АллатРы" . Представители этой организации подозреваются в связях с Россией и деятельностью в ее пользу. Их канал "АллатРа ТВ" регулярно пропагандирует теории заговора и распространяет кремлевские нарративы.

О том, откуда взялась "АллатРа", какая ее "философия" и причем здесь Россия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о скандальной организации

"АллатРа" - это международное общественное движение, которое часто трактуют, как религиозную организацию или даже оккультную секту. Ее основали в начале 2010-х годов в Киеве Галина Яблочкина и Игорь Данилов - выходцы с Донецка. Однако, зарегистрировали организацию только в 2014 году.

Учение этой секты распространилось на многие страны, но на территории России ее деятельность запрещена из-за дискредитации Вооруженных сил РФ. Хотя некоторые эксперты считают, что именно Россия стоит за этой организацией - мол, если нельзя насадить скрепы "русского мира" с помощью православия, то сделают это с помощью неорелигии.

"Это религиозная организация, являющаяся проектом каких-то сил в РФ, возможно, даже спецслужб. "АллатРа" использует технологии религиозного и не только влияния, и ее задачей является покорение личности, четкое следование указаниям руководства, какими бы они ни были", - заявил религиовед, профессор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Юрий Черноморец в комментарии ТСН.

По его словам, они используют "погружение" человека в особый язык, который очень отличается от используемого в обществе. И благодаря этому выстраивают своеобразное мировоззрение.

"В общем, российские источники этой организации хорошо известны украинским спецслужбам и религиоведам, но удивительно, что у нас нет адекватной реакции на ее деятельность", - добавил эксперт.

Точное количество поклонников "АллатРа" в Украине - неизвестно (фото: facebook.com/allatra.forever)

Какое учение у "АллатРа"

Представители этой секты заявляют, что они вне политики и вне религии. Они пропагандируют псевдонауку и теории заговора по темам инопланетян и тайных могущественных элит, которые приносят в жертву детей. Вместе с этим они продвигают прокремлевские месседжи и считаются сторонниками РФ.

Как пишет Википедия, несмотря на позиционирование как аполитичную организацию, члены "АллатРа" считают Президента РФ Владимира Путина спасителем, который объединит славян, а впоследствии весь мир.

Учение "АллатРа" носит дуалистический характер. Бог-Абсолют АллатРа имеет божественное женское начало Аллат и мужской родительский Ра. Приверженцы этого движения верят, что материальные тела имеют дьявольское происхождение. А в людях присутствует духовное начало, в большинстве оно спит, а доминирует животный разум.

В учении подчеркивается, что объединение мира на единой духовной основе начнется с объединения славянских народов, и глава России сыграет немаловажную роль в предстоящей битве добра и зла.

"Такие религиозные организации, как Московский патриархат в Украине или "АллатРа", во многом подпадают под определение секты, но в современном религиоведении преимущественно используется термин - новейшие религиозные движения. Многие эти движения, удовлетворяя потребности людей в духовности, не представляют какой-то опасности, а вот некоторые как раз опасны для физического и духовного здоровья граждан и национальной безопасности", - заявил Черноморец.

Он добавляет, что реакция со стороны украинских правоохранительных органов должна быть жесткой.

"В России за принадлежность к сектам, которые признаны опасными, людей сажают на 7 лет за решетку, причем даже за принадлежность к традиционным организациям, таким как адвентисты или Свидетели Иеговы. Там все под абсолютным тоталитарным контролем над религиозной средой. В Украине с этим абсолютна религиозная свобода. Но вместе с тем мы должны обезопасить людей от действительно опасных проявлений, подрывающих национальную безопасность", - добавил религиовед.

"АллатРа" распространяет учение в книгах и через свой канал на YouTube (фото: facebook.com/allatra.forever)

Еще в 2014 году группа религиоведов подготовила анализ "АллатРа" и направила в СБУ экспертную записку, что в их учении есть выраженная пророссийская позиция.

"Уже тогда в книге они подавали элементы "русского мира", который на сегодняшний день уже более детально изучен после широкомасштабного вторжения, и наконец на эту организацию все обратили внимание. Хотя мы еще тогда писали насколько опасна их идеология. Но никакой реакции от СБУ мы не получили, что тоже наводит на определенные размышления", - заявил религиовед Александр Саган.

Он добавил, что это религиозное течение массово заходило через Московский патриархат и частями от других общественных движений в Украине.

К "АллатРе" причастны политики

Эту секту поддерживает немало влиятельных людей, в том числе политиков. Сторонниками этой организации называют Ирину Верещук, Ивана Баканова, Надежду Савченко, мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и мэра Коростеня Владимира Москаленко, утверждает журналистка Янина Соколова. Экс-президента Леонида Кравчука также не раз замечали на собраниях "АллатРы".

По одной из версий, лидером движения был Олег Кулинич - глава СБУ в Автономной Республике Крым, который потом был обвинен в государственной измене Украины.

"Наши политики любят посещать разные собрания и не пренебрегают встречами с одиозными религиозными деятелями. Но нет реальных подтверждений, что они действительно являются прихожанами этой организации. Думаю, потому и возник этот скандал, потому что все это похоже на политическую пиаркампанию против того или иного политика", - заявил религиовед Руслан Халиков.

При этом он отметил, что тему "АллатРы" раскрутили именно политики. И даже если они действительно входили в состав организации, то по законам Украины - это не запрещено.

"Если же будет доказано, что "АллатРа" - это российская шпионская сеть, то тогда нужно подробно выяснять, кто именно в нее входил. Но если кто-то из политиков бывал на собраниях "АллатРа" - это не значит, что это дает право их винить в этом и наказывать", - отмечает Халиков.