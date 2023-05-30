Приготовьте дома эти ириски, и больше не взглянете на магазинные

Ириски - это сливочные конфеты, которые любят взрослые и дети. Магазинный состав сладостей оставляет желать лучшего, поэтому их с легкостью можно приготовить дома.

Для ирисок вам понадобятся

600 гр сметаны 20%

600 гр сахара

70 гр сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

Доведите сметану до кипения и добавьте сахар. Когда сахар растает в сметане – убавьте огонь и готовьте до карамельного цвета. Это займет некоторое время. Не 20-30 мин. Постоянно помешивайте, чтобы опустившийся на дно сахар, не пригорел.

Смесь будет очень постепенно менять цвет. После добавления масла, готовьте пока смесь не станет густой.

Как проверить готовность: возьмите чайной ложкой смесь и положите в холодную воду. Должен образоваться мягкий шарик. После выливания на пергамент смесь будет очень горячая. Оставьте ее остыть. Можно вылить в какую-нибудь форму силиконовую или другую, а потом порезать.