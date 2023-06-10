Приготовьте домашнее мороженое только из трех ингредиентов и вообще без "химии": пошаговый рецепт

Что вам понадобится

Для приготовления возьмите:

6 яиц

800 мл молока

200-250 граммов сахара

По желанию можно добавить ваниль, если хотите сделать вкус ярче.

Пошаговое приготовление

Вылейте 700 мл молока в кастрюлю и подогрейте его, чтобы оно стало горячим.

Далее отделите белки от желтков и соедините последние со столовой ложкой сахара и 100 граммами холодного молока.

После того как перемешаете до однородности, вводите немного горячего молока. При этом сразу хорошо помешивайте. Добавляйте больше горячего молока и выливайте желтки с молоком в кастрюлю.

Постоянно помешивайте кремовую массу и на маленьком огне варите до загустения. Это примерно 10 минут. Следите за тем, чтобы масса не перегрелась, иначе - может расслоиться.

Проверить готовность можно так: если проведете пальцем по крему и останется отчетливый след, крем готов.

Перелейте в посуду и полностью охладите.

Тем временем белки соедините с сахаром и взбейте венчиком на водяной бане до растворения сахара. В белках не должно быть щепоток сахара. Снимите с бани и взбейте миксером до стойких пиков.

Смешайте белки с охлажденным кремом, перелейте в форму и заморозьте. Приятного аппетита!