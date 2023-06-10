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Приготовьте домашнее мороженое только из трех ингредиентов и вообще без "химии": пошаговый рецепт

Как приготовить мороженое дома (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Прекрасным вариантом для охлаждения в летнюю жару станет мороженое с легким молочным привкусом. А чтобы его приготовить вам понадобится всего три простых ингредиента!

Рецептом такого летнего десерта поделилась кулинарная блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Что вам понадобится

Для приготовления возьмите:

  • 6 яиц
  • 800 мл молока
  • 200-250 граммов сахара

По желанию можно добавить ваниль, если хотите сделать вкус ярче.

Пошаговое приготовление

Вылейте 700 мл молока в кастрюлю и подогрейте его, чтобы оно стало горячим.

Далее отделите белки от желтков и соедините последние со столовой ложкой сахара и 100 граммами холодного молока.

После того как перемешаете до однородности, вводите немного горячего молока. При этом сразу хорошо помешивайте. Добавляйте больше горячего молока и выливайте желтки с молоком в кастрюлю.

Постоянно помешивайте кремовую массу и на маленьком огне варите до загустения. Это примерно 10 минут. Следите за тем, чтобы масса не перегрелась, иначе - может расслоиться.

Проверить готовность можно так: если проведете пальцем по крему и останется отчетливый след, крем готов.

Перелейте в посуду и полностью охладите.

Тем временем белки соедините с сахаром и взбейте венчиком на водяной бане до растворения сахара. В белках не должно быть щепоток сахара. Снимите с бани и взбейте миксером до стойких пиков.

Смешайте белки с охлажденным кремом, перелейте в форму и заморозьте. Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, какое мороженое опасно покупать летом.

Смотрите также, как выглядит самое дорогое мороженое в мире.

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