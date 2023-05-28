Какое мороженое самое опасное летом: эксперты назвали четкие отличия

Прохладное, вкусное и сладкое мороженое часто становится перекусом в жаркий день. Еще оно способно поднять настроение и охладить во время жары. Но далеко не всегда мы знаем, что едим на самом деле.

Какое мороженое самое опасное в летнюю пору - читайте в материале ниже.

Не покупайте мороженое на улице

К выбору мороженого старайтесь относиться серьезно, так как буквально один шарик или одна порция может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Эксперты не рекомендуют в жаркие дни покупать мороженое под открытым небом - на различных открытых лотках.

"Если это продажи под открытым небом - без проточной воды и надлежащих санитарных условий, то лучше такую продукцию не покупать, потому что вы не знаете, какие бактерии могут попасть на продукт с окружающей среды", - поясняет заместитель главы общественного контроля защита прав потребителя Ольга Котехова.

Внимательно изучайте состав

Состав мороженого, которое продается на улице, остается загадкой. Обычно этикетки со составом такого десерта нигде нет.

И под вопросом качество продукта, так как продавцы часто в целях экономии выключают морозильные камеры на ночь.

Если мороженое растаяло, а потом замерзло снова, то из холодного десерта оно превращается на холодную отраву.

Ложка - источник микробов

Также сомнения вызывает ложка, которой набирают мягкие сорта мороженого. Не известно, какое количество инфекций на ней может быть.

"Во-первых, для каждого вида мороженого должна быть отдельная ложка. Во-вторых, в публичном доступе должен быть график дезинфекции и мытья этих девайсов", - подчеркивает эксперт.

Клиенты имеют право интересоваться не только графиком мытья посуды для мороженого, но и попросить показать свидетельство о качестве товара и узнать информацию о реализаторе продукции.

В крайнем случае - просто посмотрите, в какой воде моют ложку для мороженого. Специалисты предупреждают, что только один контакт продукта с ней может привести к неутешительным последствиям.

"Обычно у продавца есть отдельная чаша с грязной водой, в которой они "моют" эту ложку на протяжении дня, а потом раздают ею мороженое. У вас может быть пищевое отравление только из-за этой воды, которую они набрали неизвестно где, и это в лучшем случае. В худшем - гепатит А, так как он передается через воду", - рассказал исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

А какое покупать можно?

Поэтому в жаркий день эксперты рекомендуют покупать только мороженое в упаковках - оно меньше контактирует с людьми и имеет низкую вероятность заразить вас болезнями.

А на упаковке стоит искать обозначение ДСТУ 4733 - это значит, что мороженое сделано только из молока.