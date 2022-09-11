Як приготувати варення або джем з кавуна: кращі рецепти для консервації

Варення з кавуна

Кавун - 1 кг

Вода - 300 мл

Цукор - 1 кг

Ваніль

Сік лимона

Спосіб приготування

М'якоть кавуна потрібно очистити від кірки та насіння. З кірки відріжте зелену частину, а білу наріжте дрібними кубиками та замочіть на 10-15 хвилин у холодній воді.

Червону м'якоть кавуна наріжте кубиками та залийте гарячою водою. Доведіть до кипіння, потім відкиньте на друшляк і дайте охолонути.

У воду від варіння м'якоті додайте цукор і доведіть до кипіння. Потім додайте білі кірки та варіть 25 хвилин. Дайте охолонути.

Змішайте червону м'якоть і сироп, додайте трохи ванілі та лимонного соку - на смак. Поставте на вогонь і прокип'ятіть 10 хвилин. Потім розлийте по банках і закрутіть. Зберігати в темному і прохолодному місці.

Джем з кавуна

М'якоть кавуна - 1,2 кг

Цукор - 200 г

Желатин - 60 г

Лимонна кислота - 1 ч. ложка

Спосіб приготування

М'якоть кавуна потрібно очистити від кірок і кісточці. Наріжте на шматочки та розімніть виделкою. Можна подрібнити блендером або натерти на тертці. Відлийте 300 мл кавунового соку і процідіть через ситечко або марлю.

У кавуновий сік додайте желатин, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин для набухання. М'якоть відправте в каструлю з товстим дном, додайте цукор і лимонну кислоту. Перемішайте і доведіть до кипіння.

Потім зменшіть вогонь до мінімального і варіть 10 хвилин, помішуючи дерев'яною лопаткою. Зніміть масу з вогню і додайте сік з желатином. Ретельно перемішайте - до повного розчинення желатину.

Розлийте джем по стерильним баночках і щільно закрийте кришками. Поставте кришками вгору, укутайте рушником до повного охолодження. Зберігайте в темному і прохолодному місці.

Маринований кавун

Кавун - 1 кг

Хрін - 10 г

Часник - 4 зубчики

Листя смородини

Вода - 2 л

Сіль - 2 ст. ложки

Цукор - 3 ст. ложки

Лавровий лист - 4 шт.

Перець горошком - 5-6 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Оцет - 1-2 ч. ложки

Спосіб приготування

Кавун наріжте шматочками без шкірки та складіть в банки. Посипте шматочками часнику, коренем хрону, розкладіть листя смородини.

Воду поставте на вогонь, додайте сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець горошком і гвоздику. Доведіть до кипіння.

Залийте розсіл в банки та залиште на 10-15 хвилин. Потім злийте знову в каструлю, доведіть до кипіння ще раз, додайте оцет і знову залий кавун в банках. Закрийте щільно кришками.