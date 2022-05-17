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Як приготувати вершкове масло всього з одиного інгредієнту: знадобиться всьо 20 хвилин

Як зробити масло (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одним із незамінних продуктів вдома є вершкове масло. Його використовують для випікання, перших та других страв, або до тостів. Однак, його можна приготувати за 20 хвилин всього з одного інгредієнту.

Рецептом поділилась фудблогерка Христина Парфан (kristy__kitch) Instagram.

Зазначається, що від сметани залежить смак майбутнього масла, тому перед приготуванням варто переконатися у тому, що вона свіжа, без зайвого запаху та присмаку.

Для приготування з виходом готового масла - 200 г знадобиться:

  • сметана домашня - 500 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку сметану викладіть у чашу для збивання та збийте на середній швидкості приблизно 10-15 хвилин. Сметана має стати зернистою.

Після цього потрібно промити масло. Для цього необхідно викласти його на чисту тканину і перекласти у друшляк. Далі промити у дуже холодній воді.

Потім масло зберіть у грудку і відтисніть зайву рідину. Готове масло викладіть в контейнер. Зберігати вершкове масло в холодильнику до 2-3 тижнів, у морозилці - до 2 місяців.

Зазначимо, що вершкове масло - це дуже корисний продукт. Воно містить вітаміни A, K та Е. Також покращує всмоктуванню жиророзчинних вітамінів - A,E,D.

Окрім того, воно джерело ненасичених жирних кислот, які гарно впливають на судини.

Головне - це поміркованість у вживанні. Окрім ненасичених кислот, в маслі багато і насичених жирів. А їх надлишок шкодить здоров’ю.

Кількість масла, яку можна їсти без шкоди для здоров’я залежить від кількості в ньому насичених жирів та від раціону людини. Бажана норма - не більше 40 грамів на добу для масла жирністю 82 відсотки та за умови, що в раціоні немає інших насичених жирів.

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маслосметана