Що приготувати на католицький Святвечір: рецепти 3 основних страв

Як правило, на Святвечір має бути на столі щось з риби. Ще серед дюжини пісних страв зазвичай присутні овочі та фрукти (зокрема - яблука), салати, грибні страви, кутя або каша, а також вареники й пісний борщ з різними начинками (особливо їх люблять готувати до святкової трапези українці - жителі західних областей).

Рецепти 3 популярних страв на католицький Святвечір

Кутя з родзинками, маком і медом

Інгредієнти: пшениця (1 склянка), мак і волоські горіхи з родзинками (усі по 100 грамів), мед (2 столові ложки).

Приготування: потрібно відварити пшеницю до готовності, але важливо - щоб вона не розварювалася. Мак слід проварити 5-10 хвилин, після чого відцідити, потім - товкти в ступі. Волоські горіхи відправляємо на сковорідку й обсмажуємо на повільному вогні, після чого їх потрібно ламати або покришити, щоб були маленькі шматочки. Ізюм потрібно обдати окропом, злити воду, перебрати ягоди і відділити плодоніжки.

Після цього пшеницю, мак і горіхи потрібно змішати з медом і родзинками. Таку кутю, за бажанням, подають до столу з додаванням кураги, цукатів або чорносливу.

Кутя з родзинками, маком і медом (фото: smachno.ua)

Пісний борщ з вушками

Інгредієнти на борщ: буряк (3-4 штуки з розрахунку на 3 літри води), морква, корінь петрушки, цибулини (1 штука для варіння і 1 штука для засмажки), ароматний перець і чорний перець (по 2-3 горошини), оцет або лимонний сік (1-2 столові ложки), грибний відвар від начинки для вушок, сіль (на смак).

Інгредієнти для вушок: тісто (як на вареники), сушені гриби (50-70 грамів, краще використовувати білі або комбінувати), сухарі (2 столові ложки), масло для смаження, сіль і перець (на смак).

Приготування: буряк для борщу чистять і натирають на великій тертці, заливають водою і додають туди моркву, а також петрушку і розрізану на дві частини цибулину. Вариться все на повільному вогні. Після закипання додаємо горошини перцю, а також лаврове листя. Потім - варимо до готовності моркви. Вимкнувши вогонь, потрібно залишити борщ настоюватися на кілька годин.

Після цього борщ потрібно відцідити та додати грибний відвар, а також зажарку з лука, і знову відправити на вогонь до кипіння. Потім додати лимонний сік або оцет, солимо і перчимо.

Для приготування вушок (тісто - 1 столова ложка борошна на 60-70 грам води з дрібкою солі) спочатку відварюємо гриби, які попередньо відмочують кілька годин у воді. Цей відвар з грибів використовують для борщу. Також слід відцідити гриби і змолоти на м'ясорубці. Цибулю подрібнити та смажити на олії. Окремо також смажать гриби, додаючи до них цибулю, сухарі, сіль і перець. Цим фаршем потрібно начиняти вушка. Сам борщ на стіл подається в гарячому вигляді з вушками в тарілці, і за бажанням можна додати також часник.

Пісний борщ з вушками (фото: easy-cooking.com.ua)

Салат з креветками

Інгредієнти: авокадо (1 штука), помідори (1-2 штуки), креветки (300 грамів), листя зеленого салату, оливкова олія, сік лимона, сіль (на смак).

Приготування: нарізаємо помідори, авокадо чистимо і видаляємо кісточку, нарізаємо шматочками. Креветки доводяться до готовності.

Зелений салат можна порвати вручну і викласти на тарілку. Зверху кладемо овочі та креветки. Для заправки потрібно змішати рослинне масло, лимонний сік. Перчимо і солимо на смак.

Салат з креветками (фото: Shutterstock)

Смачного!