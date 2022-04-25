RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що приготувати з черствої паски: найкращі рецепти, з якими впорається кожен

Фото: Що приготувати з черствої паски (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Напекли чи накупили багато пасок і родина з ними не впоралася? Паски швидко черствіють і викидати їх не можна. Проте вихід завжди є.

Пропонуємо в матеріалі Styler найсмачніші ідеї, як вдихнути друге життя у ваші пасочки.

Просто покладіть в морозилку

Наріжте паску шматочками, покладіть в зіп-пакети і сховайте в морозильну камеру. Коли захочеться смачненького, дістаньте і розігрійте в мікрохвильовці.

Підсушіть в духовці

Сухарики з кількаденної паски виходять відмінними. Наріжте шматочками паску, викладіть на деко, поставте в духовку і підсушіть при температурі 150 градусів до золотистого кольору.

Ніжні грінки

  • 0,5 ст. молока
  • 1-2 ст. л. цукру
  • 1-2 яйця

Збийте все разом, занурюйте в суміш нарізані шматочки паски, викладайте на сковорідку з розігрітим вершковим маслом і смажте до золотистого кольору.

Мафіни з чорницею

  • 400 г пасок
  • 150 г чорниці або інших заморожених ягід
  • 4 яйця
  • 400 мл молока
  • 4 ст. л. цукру
  • 1/2 ч. л. меленої кориці

Духовку розігрійте до 180 градусів. Паски наріжте кубиками або порвіть на шматочки руками. Збийте яйця разом з цукром і дрібкою солі, влийте молоко і перемішайте. Додайте яєчну суміш до нарізаних пасок разом з ягодами і дрібкою кориці.

Залиште на 10 хвилин, щоб м'якуш просочився рідиною. Форми для мафінів змастіть вершковим маслом і присипте їх крихтою. Додайте хлібну масу. Випікайте в духовці 20-25 хвилин.

Повітряний пиріг

  • 350 г пасок
  • 200 мл молока
  • 100-150 г цукру
  • 5 яєць
  • 60 г вершкового масла
  • 100 г сметани
  • 80 г волоських горіхів
  • 80 г шоколаду

Паску наріжте невеликими шматками і замочіть в холодному молоці. Розтопіть вершкове масло і дайте йому трохи охолонути. Змажте маслом форму і присипте сухарями.

Жовтки розітріть з цукром до білого. Додайте розтоплене вершкове масло і сметану. Все ретельно перемішайте. Окремо збийте білки з дрібкою солі в круту піну.

Розм'якшену паску залийте жовтками, добре перемішайте і збийте міксером, щоб позбутися від великих шматочків. Акуратно додайте білки і всипте порізані волоські горіхи і шоколад.

Заповніть форму тістом і випікайте в розігрітій до 200 градусів до утворення рум'яної скоринки. Готовий пиріг охолодіть, вийміть з форми і посипте цукровою пудрою.

Французькі тости

  • 12-14 шматочків черствої паски (після 2-3 днів)
  • 80 г цукру
  • 1/2 ванільного стручка
  • 400 г вершків (від 30% жирності)
  • вершкове масло для змащування

Жовтки збийте виделкою з насінням ванілі, цукром та вершками. Кожен шматочок паски занурте в вершкову суміш. Потримайте декілька секунд в суміші, дістаньте, дайте стекти зайвому. Сковорідку поставте на середній вогонь та розтопіть вершкове масло.

Смажте тости по 2 хвилини з кожного боку до скоринки. Готові тости подавайте гарячими з доповненнями на ваш вибір: нутеллою, сиропом, ягодами та фруктами, карамеллю, джемом або морозивом.

Пудинг

  • 4 скибочки паски
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • 250 мл молока
  • 70 г цукру
  • 2 яйця
  • цедра половини апельсина
  • ванільний цукор, мускатний горіх, кориця за смаком

Масло змішайте з дрібкою кориці, щіпкою мускатного горіха і апельсиновою цедрою. Зріжте корочку зі скибочок паски. Змастіть цим маслом формочку для пудингу і шматочки паски. Викладайте скибочками паски (маслом всередину).

Молоко нагрійте і розчиніть в ньому ванільний цукор. Яйця збийте з цукром, поки цукор в них не розчиниться. Вилийте яйця з цукром в молоко і добре перемішайте вінчиком. Заповніть кремом формочки, посипте зверху цукровою пудрою.

Налийте в деко воду, помістіть на нього формочки з пудингом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Готовому пудингу дайте охолонути, а потім переверніть його на тарілку.

Раніше ми писали, як приготувати закваску для хліба без дріжджів вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт