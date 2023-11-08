Возврат билетов на поезд "Киев-Варшава" снова доступен онлайн, но не всем. Что известно

Теперь в приложении "Укрзализныци" снова доступно онлайн возвращение билетов на популярный поезд "Киев-Варшава". Правда, этой услугой можно воспользоваться только после верификации через "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Отныне приложение "Укрзализныци" интегрировано с "Дія". Это позволит вновь запустить онлайн-возврат билетов на международные направления", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечают в компании, это также позволит не допустить активизации перекупов, охотящихся на самый популярный поезд №67/68 "Киев - Варшава".

"А ведь билеты на него теперь доступны только верифицированным через Дія. Подпись пользователям", - констатируют в УЗ.

Верифицировать аккаунт можно двумя путями:

через профиль пользователя (кнопка подтверждения будет доступна на главном экране раздела после данных об имени, фамилии и номере телефона);

непосредственно при покупке билетов на поезд Киев - Варшава или возврат билетов на международные рейсы.

Верификация аккаунта через Дія.Подпись будет доступна пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения.

Скандал с билетами

Летом УЗ была вынуждена временно приостановить услугу возвращения билетов на международные поезда через активизацию перекупов.

"Этот вынужденный шаг имел достаточно неплохой результат, однако была и обратная сторона - неудобства для наших добросовестных пользователей. Но выход всегда есть, если ты над этим работаешь. Спасибо Минцифры за партнерство и поддержку", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко .

Добавим, с ноября прошлого года "Укрзализныця" полностью перевела продажи билетов именно на поезд №67/68 "Киев-Варшава" в онлайн. Это сделали для предотвращения перепродаж. Впрочем, купить билеты на этот поезд все равно сложно.

Позже, с 26 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на все популярные международные поезда только онлайн.