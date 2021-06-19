Причини безсоння та його наслідки: як подолати проблеми зі сном

Що впливає на сон?

Стрес.Фахівці зазначають, що проблеми з приводу роботи, школи, здоров’я, фінансів чи сім’ї можуть негативно впливати на сон. Тому що стрес може підтримувати активність мозку вночі. Стресові життєві події або травми, наприклад, смерть або хвороба коханої людини, розлучення або втрата роботи – також можуть призвести до безсоння.

Графік поїздок або роботи. Шалений ритм життя діють як внутрішній годинник, керуючи циклом сну, обміном речовин і температурою тіла. Їх порушення може призвести до безсоння. Причиною порушень може бути також зміна часових поясів, нічні та ранкові зміни роботи, часті зміни графіку.

Фото: причини безсоння (pexels)

Також до поганого сну належать:

Нерегулярний графік сну.

Незручне місце для сну.

Використання ліжка для роботи, приймання їжі або перегляду телевізора.

Окрім цього, на сон можуть впливати комп'ютери, телевізори, відеоігри, смартфони чи інші екрани безпосередньо перед сном.

Ситна вечеря. Краще перед сном легко перекусити, адже занадто багато їжі може спричинити відчуття незручності під час лежання. Також можна відчувати печію, зворотній потік кислоти.

Фото: причини безсоння (pexels)

Ліки. Вживання великої кількості ліків перед сном може порушувати сон. Окрім того, деякі антидепресанти, знеболювальні, ліки проти алергії та застуди, а також препарати для схуднення, містять кофеїн та інші стимулятори, які можуть порушити сон.

Фото: ліки можуть стати причиною безсоння (pixabay)

Захворювання. Такі стани, як хронічний біль, рак, діабет, хвороби серця, астма, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гіперактивна щитоподібна залоза, хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера негативно впливають на сон.

Кофеїн, нікотин і алкоголь. Кофеїнові напої є стимуляторами, їх вживання другій половині дня або ввечері може перешкодити заснути вночі.

Нікотин також є стимулятором, який може заважати сну. Алкоголь може допомогти заснути, але негативно впливає на глибокі стадії сну і часто викликає пробудження серед ночі.