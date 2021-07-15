Причина загибелі тримісячного малюка під Харковом шокувала: мати годувала забороненим продуктом

У Харківській області померло тримісячне немовля. Причиною його смерті стало харчове отруєння, бо мати дала йому коров'яче молоко, розбавлене водою з колодязя.

Маленька Карина потрапила в лікарню з температурою 40 градусів, діареєю і слабкістю. Її мати Олена давала дитині молоко з-під корови і розбавляла його водою з колодязя. Спочатку малятко було в місцевій лікарні, їй ставили крапельниці, але стан дитини погіршився і його відправили в медустанову Харкова.

Там Каринка потрапила в реанімацію інфекційної лікарні. За її життя чотири доби боролися лікарі, але через сильне харчове отруєння у дитини відмовило відразу кілька органів.

Медики повідомляють, що таку реакцію на організм дало молоко і вода з колодязя, в якій могли бути небезпечні бактерії. Мати вперто не хоче вірити в таку причину смерті її дочки. Вона не приховує, що дитині давали коров'яче молоко.

Зазначимо, що до півроку дітям не можна давати цільне молоко.

Поліція за фактом смерті дитини почала перевірку, але поки не дають коментарів. Зате в селі кажуть - мами часом не прислухаються до порад купувати очищену воду і суміші для немовлят. Зокрема, виправдовуються безгрошів'ям. За словами сусідів, ця сім'я хороша. Хоч і живуть скромно.