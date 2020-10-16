У Києві дитина померла на процедурі в лікарні: виявилося, що лікар чекав 10 годин

У Києві лікаря засудять за смерть дитини під час процедури (колаж: РБК-Україна)

У Києві дитина померла в лікарні під час процедури, якої вона чекала протягом 10 годин

У Києві лікар піде під суд за звинуваченням у недбалості, що призвела до смерті дворічного Максима. У лютому цього року малюк проковтнув деталь від пластикової іграшки і потрапив в Дитячу клінічну лікарню №1 на вулиці Богатирська.

У прес-службі Київської прокуратури розповіли, що хлопчика можна було врятувати, але лікар лише через 10 годин після госпіталізації почав проводити гастроскопію, намагаючись дістати стороннє тіло стравоходу.

"Лікар-хірург, який знаходився на чергуванні, в порушення вимог наказу щодо маршрутів госпіталізації, згідно з яким діти до трьох років з підозрою на стороннє тіло шлунково-кишкового тракту, госпіталізуються в НДСЛ "Охматдит", госпіталізував хлопчика в загальну хірургію для спостереження та обстеження дитини, призначивши консультацію педіатра", - йдеться у висновку прокуратури

Під час процедури в дитини настала гостра серцева недостатність, у результаті якої хлопчик помер. Максим пішов у кращий світ на руках у тата.

У Києві дитина померла в лікарні під час процедури (відео: ТСН)

"Згідно з висновком експерта, між настанням смерті хлопчика і наявними дефектами в наданні йому медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок у вигляді бездіяльності лікаря, а саме - проведення певних досліджень при надходженні дитини в медичну установу і протягом її подальшого перебування у відділенні", - сказано в повідомленні

Якщо в суді вина лікаря буде доведена, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що трагедія з маленьким Максимом сталася у Києві 4 лютого.