Під Харковом загинуло тримісячне немовля: могло отруїтися дитячою сумішшю

В Харківській області померло тримісячне немовля, яке могло отруїтися дитячою сумішшю. Однак про остаточну причину смерті стане відомо вже після розтину.

Про це повідомила радниця голови Лозівської міської територіальної громади Ганна Скрипник у Facebook .

Трагедія сталася в Петропіллі Лозівського району, після чого в громаді вирішили посилити перевірки вагітних жінок і породіль.

Адже мати дитини, як виявилося, не була на обліку протягом вагітності, а дитина - не зареєстрована.

Ганна Скрипник пише, що родина не є асоціальною, але має статус малозабезпеченої. В сім'ї окрім померлого немовляти виховується ще двоє дітей - дев'яти та одинадцяти років.

"За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли... Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин. Можливе отруєння розведеною дитячою сумішшю", - пише чиновниця.

Відтепер мешканців громади просять бути уважними одне до одного, а також повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви щодо належного виховання дітей.