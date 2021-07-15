Причина гибели трехмесячного малыша под Харьковом повергла в шок: мать кормила запрещенным продуктом

В Харьковской области умер трехмесячный младенец. Причиной его смерти стало пищевое отравление, так как мать дала ему коровье молоко, разбавленное водой из колодца.

Маленькая Карина попала в больницу с температурой 40 градусов, диареей и слабостью. Ее мать Алена давала ребенку молоко из-под коровы и разбавляла его водой из колодца. Вначале малышка была в местной больнице, ей ставили капельницы, но состояние ребенка ухудшилось и его отправили в медучреждение Харькова.

Там Каринка попала в реанимацию инфекционной больницы. За ее жизнь четверо суток боролись врачи, но из-за сильного пищевого отравления у ребенка отказало сразу несколько органов.

Медики сообщают, что такую реакцию на организм дало молоко и вода из колодца, в которой могли быть опасные бактерии. Мать упорно не хочет верить в такую причину смерти ее дочки. Она не скрывает, что ребенку давали коровье молоко.

Отметим, что до полугода детям нельзя давать цельное молоко.

Полиция по факту смерти ребенка начала проверку, но пока не дают комментариев. Зато в селе говорят - мамы порой не прислушиваются к советам покупать очищенную воду и смеси для младенцев. В частности, оправдываются безденежьем. По словам соседей, эта семья хорошая. Хоть и живут скромно.