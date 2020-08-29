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Всі причастилися з одної ложки? Красномовне фото із "червоної зони"

Чернівецька область, Субота 29 серпня 2020 08:06
Всі причастилися з одної ложки? Красномовне фото із "червоної зони"
В Україні у "червоній зоні" провели багатолюдну церковну службу (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У мережі показали фото, як у "червоній зоні" дотримуються правил карантину

В Україні ігнорують правила карантину навіть в регіонах з "червоної зони" - подібний випадок зафіксували на Буковині на церковній службі під час великого православного свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Складна епідеміологічна ситуація в "червоній" Чернівецькій області та новий антирекорд по коронавірусу в країні 28 серпня не завадив багатьом десяткам вірян прийти у храм на службу та причаститися.

У мережі показали фото велелюдного зібрання парафіян біля церкви. Знімок опублікував у своєму Facebook житель Чернівців Сергій Сухомлін.

На кадрі видно, що вимога про соціальну дистанцію та носіння масок повністю ігнорується. Святкову службу відвідали віряни різного віку: від літніх і до дітей.

"Ну що червона зона? Вже всі причастилися з одної ложки?" - не без сарказму пише чоловік.

Всі причастилися з одної ложки? Красномовне фото із &quot;червоної зони&quot;

У "червоній" Чернівецькій області провели велелюдну церковну службу (фото: facebook.com/serhiy.suhomlin.1)

Під постом в коментарях зауважують, що за додержанням введених обмежень мали пильніше стежити і представники місцевої влади, і правоохоронці.

На що Сергій звертає увагу, що справа "не в поліції, а в менталітеті", і додає з іронією, що з церквами конфліктувати теж ніхто не хоче, адже "проти Бога не можна".

Всі причастилися з одної ложки? Красномовне фото із &quot;червоної зони&quot;

Фото: скрін коментарів facebook.com/serhiy.suhomlin.1

Раніше повідомлялося, що віряни УПЦ МП у розпал пандемії почали масштабну хресну ходу в Почаївську Лавру під Тернополем.

Також ми писали про те, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умову, за якої в Україні можуть ввести надзвичайний стан через COVID-19.

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