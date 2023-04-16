Уберите эти вещи из своей спальни: они лишают вас отдыха и сна

Качество сна имеет большое значение для нашего самочувствия, полноценного отдыха, настроения, когнитивных способностей и даже веса. Поэтому сон и место для него должно быть оборудовано тщательно, с особым подходом к тому, что может помешать мозгу полноценно отдохнуть.
Каких предметов не должно быть в нашей спальне или в пространстве у кровати - читайте в материале ниже.
Самый идеальный вариант - отдельная комната, в которой нет телевизоров, компьютера, смартфонов. В реальности такую спальню обустроить сложно и порой просто невозможно. Поэтому постарайтесь свести к минимуму количество техники возле кровати.
Дело в том, что любая электроника и техника сильно влияет на психику человека. Такие предметы ассоциируются с действием, а спальня и кровать должны четко сигнализировать о сне, а также о сексе. Приучитесь использовать кровать только по назначению и ваш мозг будет автоматически запускать процесс подготовки ко сну каждый раз, когда вы ложитесь в кровать.
Не играйте в игры, не смотрите телевизор, не учитесь и не работайте в кровати, а уж тем более - не принимайте в ней пищу.
Мы их практически не замечаем и привыкаем к их присутствию возле кровати. Красный огонек включенного в розетку телевизора или компьютера, индикатор зарядки пылесоса, подсветка клавиатуры, огоньки на зарядке телефона.
Однако даже такой слабый свет способен нарушать выработку в организме гормона мелатонина. А он является самым важным элементом для здорового сна и процесса засыпания. Если при выключенном свете в комнате вы видите свет различных индикаторов - то помните, что каждый из них мешает вам уснуть. Если их много, то они становятся причиной вашей разбитости и усталости по утрам.
Выносить всю технику из дома необязательно - вытягивайте их из розетки, часть - ставьте на зарядку в другой комнате. В крайнем случае - заклейте лампочки, чтобы свет не проникал.
Гул компьютера, тикающие часы и даже жалюзи или плотные шторы, которые шуршат на ветру - все это нагружает вашу нервную систему, которая и так расшатана. При состоянии повышенной тревожности, организм остро реагирует на любые посторонние звуки.
Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда полночи мешали уснуть тикающие часы или капающий кран.
Да, летом на шелковых простынях спать очень приятно. Пока они не нагреваются от тепла вашего тела, не начинают пропитываться потом и прилипать к телу. Зимой на таких простынях холодно и неуютно.
Тело на таком белье скользит, и порой человек всю ночь крутится, так как именно ткань мешает уснуть. Замените это белье на что-то более комфортное и практичное.
Казалось бы, какое отношение имеют шторы к кровати. А оказалось, что совершенно прямое. Люди, которые заменили тонкие шторы на более плотные или жалюзи, отмечают, что их сон стал длиннее на несколько часов.
Световой день влияет на наши биоритмы и поэтому мы просыпаемся раньше, когда во время рассвета солнце начинает освещать комнату и кровать. Решить эту проблему можно простой заменой штор.
Спальня - ваше место отдыха и сна, поэтому цветовая гамма должна соответствовать предназначению помещения. Атмосфера должна быть расслабляющая, снимать напряжение и способствовать сну.
Не стоит использовать яркие и броские цвета, кислотные оттенки - они возбуждают сенсорный анализатор и мозг оказывается в состоянии нервного возбуждения. Избегайте красные, оранжевые, ярко-синие, розовые и желтые оттенки - это касается стен, обоев, картин, мебели, постели, пледов и подушек.
Лучше всего для спальни подойдут светло-зеленый, голубой, бежевый, нежные пастельные оттенки.
Самыми опасными для спальни считаются портреты с крупными изображениями лица. Восприятие человека направлен на то, чтобы различать лица других людей. Таким образом наше внимание вычисляет из огромного количества информации только самое важное. Этот процесс начинается с рождения, и младенцы учатся с первых дней различать лица самых близких людей.
Изображение взгляда человека способно влиять на мозг. И размещение такого портрета в спальне может стимулировать автоматический запуск непроизвольного внимания.
Одежда, в которой вы спите, не должна быть тесной или неудобной. Любая пижама, шорты с футболкой должны быть комфортными, без стягивающих резинок, впивающихся швов. Материал должен быть мягким и приятным.
Для полноценного сна ваша одежда должна быть такой, чтобы не мешать полноценно отдыхать.
Эксперты рекомендуют не захламлять свои комнаты и места для сна лишними предметами. Если у вас отдельная спальня, то в ней должна быть кровать для сна, прикроватная тумбочка и, если нужно - платяной шкаф, который плотно закрывается.
Желательно убрать:
Почти все эти предметы - пылесборники, с которых удалить пыль и грязь полностью невозможно.
Не стоит также ставить в спальне много цветов в горшках. Они производят кислород, но не так много, чтобы обеспечить все помещение. Земля в горшках подсыхает и в воздух выбрасывается много пыли, спор, грибов.
Лучше - чаще проветривать, а в теплое время держать открытым окно. А также часто делать влажную уборку и вытирать пыль.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, сколько времени человек может жить без сна и как это влияет на организм.
А также мы писали о том, к какой неожиданной болезни могут привести проблемы со сном.