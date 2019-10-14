Надбавки до зарплати: що треба вміти, щоб отримати більше грошей

Зарплати в Україні: за що роботодавці будуть платити більше (фото: РБК-Україна)

Хедхантери розповіли, за які навички роботодавці готові доплатити

У цьому році більшість українських роботодавців цінують у своїх співробітниках вміння вести переговори та проявляти креативність. Також потрібні навички в управлінні проектами. За це будуть доплачувати гроші. Про це повідомляє UBR.

За даними дослідження компанії hh.uagrc, у 6% пропозицій роботи від працівника вимагається вміння вести переговори. Ця вимога особливо важливо для продажників, маркетологів, піарників, розробників ПЗ, ріелторів та працівників логістичної сфери. При цьому такий навик є у 5% людей, які шукають собі роботу.

В середньому зарплата у вищезазначених сферах становить від 10 тисяч гривень. При цьому той, хто вміє вести переговори може розраховувати на оклад від 11,8 тисяч гривень.

Зарплати в Україні: за що роботодавці будуть платити більше (фото: pixabay.com)

За креативність працівника роботодавці готові заплатити більше. Цей навик вимагають у 5% вакансій. Креативних співробітників хочуть бачити в таких сферах, як маркетинг, мистецтво, медіа, IT, телеком, продажу і адміністративний персонал.

Креативні співробітники можуть розраховувати на бонус у вигляді +30% до своєї зарплати.

Роботодавці (4% компаній) також шукають людей, які вміють керувати проектами. Часто управління проектами вимагається від розробників ПЗ, маркетологів, продавців, консультантів, працівників виробництва та аграріїв.

Даний навик дозволить співробітникам отримати на 132% бонусів більше тих, у кого цього навика немає.

Також роботодавці часто шукають людей у свої компанії у яких є комунікативні навички за це їм можуть додати до зарплати 76%, а за гнучкість і вміння приймати рішення - 33%.