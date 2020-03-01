Надбавки до пенсій не буде: українців шокували заявою

Надбавки до пенсій обіцяли з 1 березня, однак в самому Пенсійному фонді індексацію не підтвердили, тому українцям радять не надто покладатися на слова, сказані раніше.

З березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі - незрозуміло. Про це пише видання "Страна".

"Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну на цей рахунок, а його поки немає. ПФ вже подав всі розрахунки в Мінсоцполітики, і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку", – розповіла прес-секретар ПФ Ганна Швець.

До речі, в законі не зазначено, які саме категорії пенсіонерів підпадають під перерахунок. Але прописано, кому не індексуються пенсії. У список потрапляють:

Одержувачі соціальних пенсій - громадяни, у яких не вистачило страхового стажу для "нормальної" пенсії і кому держава нарахувало мінімалку. Їм окремо переглядають пенсії.

Працюючі пенсіонери.

Держслужбовці.

Пенсіонери, які отримують максимальні пенсії.

Одержувачі спецпенсій, в тому числі колишні працівники судів (у деяких пенсії досягають 20 тисяч гривень).

Пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок в минулому або в цьому році.

Всього з-під індексації виведено близько 3,5 млн пенсіонерів. Всі інші - 8,5 млн осіб - мають право на перерахунок пенсій. Також у пенсійному законодавстві не прописано, з якого саме числа повинні проводити індексацію.

"Ми вже ставили питання индексациям у Мінсоцполітики. Нам там відповіли, що поки дата ще не визначена", – зазначив глава департаменту пенсійного забезпечення Федерації профспілок україни Володимир Максимчук.

Як говорить Олексій Кущ, в законі про пенсійне забезпечення є лазівка. Так як не вказані терміни щорічної індексації, її можна проводити коли завгодно – хоч в березні, хоч в жовтні.

"Тому не виключено, що на пенсіонерах спробують заощадити, відклав рішення питання на більш пізній термін", – підсумував Кущ.

Варто нагадати, що ПФУ збільшив виплату пенсій у лютому.

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