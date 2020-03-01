Прибавки к пенсиям не будет: украинцев шокировали заявлением

Эксперты уверены, что на украинцах пытаются сэкономить
Прибавки к пенсиям обещали с 1 марта, однако в самом Пенсионном фонде индексацию не подтвердили, поэтому украинцам советуют не слишком полагаться на слова, сказанные ранее.
С марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем - непонятно. Об этом пишет издание "Страна".
"Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты в Минсоцполитики, и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета", – рассказала пресс-секретарь ПФ Анна Швец.
К слову, в законе не указано, какие именно категории пенсионеров подпадают под перерасчет. Но прописано, кому пенсии не индексируются. В список попадают:
Всего из-под индексации выведено порядка 3,5 млн пенсионеров. Все остальные - около 8,5 млн человек - имеют право на перерасчет пенсий. Также в пенсионном законодательстве не прописано, с какого именно числа должны проводить индексацию.
"Мы уже задавали вопрос по индексациям в Минсоцполитики. Нам там ответили, что пока дата еще не определена", – отметил глава департамента пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.
Как говорит Алексей Кущ, в законе о пенсионном обеспечении есть лазейка. Так как не указаны сроки ежегодной индексации, ее можно проводить когда угодно – хоть в марте, хоть в октябре.
"Поэтому не исключено, что на пенсионерах попытаются сэкономить, отсрочив решение вопроса на более поздний срок", – подытожил Кущ.
Стоит напомнить, что ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале.
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