Підтвердження стажу для призначення пенсій в Україні: які документи потрібні

Якщо у трудовій книжці українця при оформленні пенсій відсутні деякі записи або є виправлення то трудовий стаж підтвердити можна.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, можна взяти довідки про прийняття на роботу та звільнення з роботи з посиланнями на відповідні накази.

Так, трудовий стаж можна підтвердити, якщо немає запису про періоди роботи до 1 січня 2004 року або є неточності.

Як підтвердити стаж

Можуть підійти особові рахунки й відомості про нарахування заробітної плати. Також можна надати посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.



Окрім того, якщо відсутні зазначені документи, то приймаються членські квитки профспілок. Однак, періоди роботи підтверджуються тільки за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Куди звернутись для підтвердження стажу

Щоб підтвердити трудовий стаж необхідно звернутися:

на підприємство (або до правонаступника), де людина працювала;

якщо підприємство припинило діяльність, то в архів в тій місцевості, де людина працювала;

до органів пенсійного фонду, за умови надання інформації про місця знаходження підприємства / установи, в яке необхідно направити запит і копії документів особи, яка потребує допомоги.

Що підтверджує трудовий стаж

Період навчання у вишах, ПТУ, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних.

Вони повинні містити відомості про періоди навчання та відомості про тривалість навчання за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.



Період військової служби підтверджується військовими квитками, довідками виданими військкоматами, військовими частинами та установами системи Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Управління держохорони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, а також довідками архівних і військово-лікувальних установ.



Окрім того, для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, видані у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ.

Аналіз документів про стаж

Для аналізу документів про стаж, у ПФУ рекомендують подати документи на цифрування. Для цього необхідно за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України подати заяву у меню "Комунікації з ПФ".

Далі необхідно вибрати вкладку "Відомості про трудові відносини" та надіслати скан-копії документів про стаж.