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Збирають загони карателів. У РФ готуються на випадок заколотів у Криму через війну в Україні

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Крим, Понеділок 09 травня 2022 14:36
Збирають загони карателів. У РФ готуються на випадок заколотів у Криму через війну в Україні Фото: Росія готує загони поліцейських на випадок заколотів у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупаційна влада у Криму серйозно готується на випадок народного протесту проти війни в Україні. У РФ бояться, що мешканці півострова влаштують заколоти через постійне використання території як бази для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Побоюючись опору військової агресії Росії проти України серед жителів АР Крим та міста Севастополя, окупант терміново створює у Севастополі кілька нових каральних підрозділів "поліції", - розповіла вона.

За словами Денісової, такий відділ вже відкрили в Інкермані, на черзі Козача бухта.

"Також у Севастополі додатково встановлюють 500 камер зовнішнього спостереження", - додала уповноважена з прав людини.

Денісова нагадує, що Росія постійно використовує Кримський півострів як базу для нарощування та дислокації техніки та живої сили у війні в Україні. За словами Денисової, у селі Філатівка Красноперекопського району відмічено скупчення російської військової техніки, серед якої зенітні та ракетні комплекси.

"Її кількість значно збільшилася протягом останніх днів", - уточнила вона.

Нагадаємо, поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував 6 кораблів та 2 підводні човни із крилатими ракетами. Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.

Саме з них російські окупанти здійснили обстріли Одеської області 9 травня.

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