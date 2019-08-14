Президент не по дівчатам: найкращі жарти "Кварталу" над Зеленським в Одесі (відео)

Володимир Зеленський у виконанні Юрія Великого вперше був показаний на концерті студії "Квартал 95" на Морському вокзалі в Одесі у вівторок, 13 серпня. Гумористи багато жартували над президентом України. Особливу увагу було приділено відносинам Зеленського і глави його Офісу Андрієм Богданом. У мережу виклали добірку найкращих жартів над президентом.

Концерт розпочався зі сценки, в якій Кошовий в образі Кличка з ногою у вазоні з деревом вітає Великого в образі Зеленського з новосіллям.

"Я би злітав на Балі, кажуть там добре", - каже Кошовий в ролі Кличко. "Хлопці, які Мальдіви, які Балі. Ви ж багаті люди, можете собі дозволити і Одесу", - жартує у відповідь Юрій Великий в образі президента.

Концерт студії «Квартал 95» в оновленому складі pic.twitter.com/2TgP13H1er — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Зеленського спародіював "Квартал 95" (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Одним з найбільш гострих жартів стала "Нинішній президент не по дівчатах". Так, Євген Кошовий нашіптує на вухо Юрію Ткачу: "Нинішній президент, він же ж не по дівчатам... він щас в основному по митникам, поліція там, отакая тема".

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Зеленського спародіював "Квартал 95" (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Гумористи також обіграли зустріч Володимира Зеленського з Ангелою Меркель. Персонаж Зеленського каже, що коли хвилюється, то починає жартувати. На що Олена Кравець в образі канцлера Німеччини відповідає: "Як у Кварталі?" Зеленський уточнює, що "в Кварталі він спочатку жартував, а потім хвилювався", натякаючи на улюблену політичну тему кварталівців.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Зеленського спародіював "Квартал 95" (відео: twitter.com/radiosvoboda)

"Цвяхом програми" стали звичайно жарти на тему взаємин Володимира Зеленського та Андрія Богдана. Олександр Пікалов заспівав пісню "Я буду завжди з тобою" під демонстрацію спільних фото президента і глави його Офісу.

Зеленського спародіював "Квартал 95" (відео: facebook.com/daryna.chyzh)

Також була поставлена сцена, в якій зіграли пародію на Богдана, що постійно слідує за Зеленським і нашіптує йому щось на вухо.

Зеленського спародіював "Квартал 95" (відео: YouTube/ch_ud_ik NEWS)

В телеефірі повну версію концерту студії "Квартал 95" українці зможуть побачити на День Незалежності.

Раніше повідомлялося про те, що пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента. При цьому Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників.

Нагадаємо, відомий історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".