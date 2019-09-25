Я і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критику

Андрій Богдан нарвався на критику в мережі через публікацію фото з Володимиром Зеленським
Володимир Зеленський зараз перебуває з робочим візитом у США, куди вирушив 23 вересня і пробуде до 26-го. Разом з президентом України туди полетів і керівник його Офісу Андрій Богдан, а очолив українську делегацію міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.
Андрій Богдан показав фото разом з президентом з сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, на якій президент виступив з промовою у вівторок, 24 вересня.
Своє фото Богдан підписав досить лаконічно: "Ми працюємо - я і Президент". Але таке формулювання викликало деяке здивування підписників керівника ОПУ, оскільки він поставив своє ім'я перед Зеленським.
Володимир Зеленський і Андрій Богдан в США (фото: facebook.com)
Користувачі мережі залишають безліч несхвальних коментарів під публікацією голови ОПУ.
Скрін коментарів
А в перший день візиту в США Андрій Богдан зробив знімок на тлі "пам'ятки" - черги за новим iPhone 11 Pro Max.
Андрій Богдан в США (фото: facebook.com)
Раніше ми писали, що Євген Кошовий гостро висміяв ініціативу Володимира Зеленського на концерті "Вечірнього Кварталу" в Туреччині.