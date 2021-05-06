Перевищує у 10 разів дохід. У депутата Київради знайшли незадеклароване майно

Заступник генерального директора "Київського інвестиційного агентства" Богдан Чорній, а нині депутат Київської міської ради володіє статками, які у 10 разів перевищують його офіційний дохід.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні.

Зокрема, журналісти повідомляють про дохід від відчуженого майна дружини Богдана Чорнія від його друга Тасоєва Володимира Володимировича, що прописаний на Подолі і має нерухомість в Ірпені.

Згідно з декларацією поданої Чорнієм у 2020 році, Володимир Тасоєв сплатив Вікторії Чорній 100 тис. грн.

Водночас згідно з судовими матеріалами, у тому ж 2020-у році Володимир судився з ОСББ "Лісовик-ІР" з приводу несвоєчасної сплати внесків та платежів на утримання будинку та прибудинкової території. Суд вирішив задовольнити позов ОСББ повною мірою та стягнути з Тасоєва 5 597,33 грн.

Сумарний статок сім’ї Богдана Чорнія нараховує 3 млн і 1 тис. грн: 115 тис. гривень, 30 тис. євро і 35 тис. доларів - накопичення чоловіка та 16 тис. гривень і 25 тис. доларів - заощадження дружини.

Згідно з підрахунками, родина мусила б працювати 5 років та 7 місяців на такий грошовий кейс, не купуючи при цьому жодних товарів, оскільки офіційна зарплата Чорнія складає 19 тис. гривень.

Обидві квартири (квадратура: 52, 3 м2 і 105 м2) перебувають у власності Вікторії Чорній. Задекларований автомобіль Audi A6, вартістю близько 30 тис. доларів, перебуває у праві власності двох осіб - Богдана Чорнія та Лукаша Валерія Павловича, який пожертвувала у передвиборчу кампанію Чорнія 50 тис. гривень.

Крім того, за інсайдерською інформацією журналістів, Богдан Чорній мешкає у маєтку в Конча-Заспі.