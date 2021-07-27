Аномальна спека і нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату

Людство в найближчі десятиліття зіткнеться з новими рекордами температур, а періоди аномальної спеки стануть більш інтенсивними та тривалими. Зростання температур на землі буде інтенсивно прискорюватися, якщо не будуть вжиті заходи щодо скорочення викидів парникових газів.

Вчені відзначають, що прискорене зростання температур на землі фактично гарантує, що людству в наступні десятиліття доведеться мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.

"Головна думка дослідження полягає в тому, що в наступні десятиліття нам потрібно готуватися до більш рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди", - розповів один з учасників дослідження.

Фахівці встановили, що при сценарії з високими показниками викидів газів рекордні періоди спеки будуть траплятися від 2 до 7 разів в періоди з 2021 по 2050 роки. А після - від трьох до 21 разів на рік і такі явища будуть спостерігатися навіть в північних широтах. Земля зараз стала прогріватися на 0,18 градуса за Цельсієм швидше, ніж за попередні десятиліття.

За результатами дослідження вчені повідомили, що необхідно якомога швидше розв'язувати питання про зменшення викидів парникових газів. Ті рішення, які були прийняті при створенні інфраструктури раніше, можуть бути неефективними на тлі того, як швидко змінюється клімат Землі.