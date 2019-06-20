Перетворити в гру: Комаровський дав пораду, як навчити дитину пити воду

Доктор Комаровський дав рекомендації батькам про те, як привчити маленьких дітей у спеку вживати достатню кількість звичайної води. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський пояснив, що літня спека – найскладніший час, з точки зору патологічних втрат рідини. І ці втрати мають компенсуватися в повному обсязі, незалежно від віку людини. Доросла людина розуміє і усвідомлює необхідність у спеку пити достатню кількість рідини, а ось маленькі діти не можуть самостійно і повною мірою впоратися з обезводненням.

Він радить для того, щоб привчити дітей пити звичайну воду, придбати кулер і перетворити процес поглинання рідини в гру.

"Перетворити питво в гру без примусів і скандалів - один з реальних варіантів прищепити дитині корисну звичку. Дитячий кулер – досить простий і корисний приклад такої гри", - пояснив доктор Комаровський.

Він зазначив, що при виборі кулера потрібно звертати увагу на те, з яких матеріалів він зроблений. Кулер для питної води повинен бути зроблений з якісних матеріалів і тільки з харчового пластику, який допускається для використання дитиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський розвінчав міф про те, що немиті ягоди прямо з дерев не можна їсти і пояснив, які фрукти потрібно мити обов'язково.

А також ми розповідали про те, що доктор Комаровський розповів про те, який кефір можна вживати дітям.