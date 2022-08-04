На що перетворили окупанти відомий курорт Бердянськ: "космічні" ціни і вибухи ночами

Курорт без туристів

Зараз у Бердянську практично немає туристів. Природно, місто в окупації. До моря їздять тільки місцеві жителі й ті, кому вдалося вирватися з міст з ще більш складною ситуацією. Також в місто зараз приїжджають росіяни, які в захваті від українського сервісу.

Місцеві жителі в шоці від нового образу міста, по вулицях їздить маркована російська техніка. Перевіряють у людей документи, а також обшукують будинки.

Ціни та магазини в місті

Мешканка міста Світлана розповіла, що більшість магазинів міста розграбовані і закриті. У працюючих торгових точках - на полицях крадені українські товари. Ціни просто космічні, наприклад, жіночі прокладки коштують 135 гривень за 7 штук. Цінники вже подвійні - в гривнях, і російських рублях. Поміняти гроші дуже важко - потрібно звертатися до "міняйл".

Зараз в Бердянську практично ніхто не виходить з дому після 17.00, бо нічого не працює. Вся молодь виїхала на підконтрольні Україні території. Дуже часто ночами люди чують тривожні вибухи. Опалювальний сезон в місті під великим питанням.