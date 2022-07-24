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Окупанти розміщують техніку і боєприпаси в житлових кварталах Бердянська

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Бердянськ, Неділя 24 липня 2022 23:09
Окупанти розміщують техніку і боєприпаси в житлових кварталах Бердянська Фото: окупанти ховають склади боєприпасів у житлових районах Бердянська (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти розміщують військову техніку та слади боєприпасів у житлових кварталах Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Повідомляється, що за тиждень почастішали випадки, коли окупанти маскують свої склади з боєприпасами, військову техніку, розміщують їх в житлових кварталах, а також завозять боєприпаси під виглядом гуманітарного конвою.

"У Бердянську випадки, коли велику кількість військової техніки і боєприпасів розміщували прямо посеред житлових кварталів, вже були в мікрорайоні Азмол і Колонія. Просимо жителів бути максимально акуратними і намагатися, наскільки це можливо, уникати місць скупчення військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бердянську звільнили мера-колаборанта за провал підготовки до так званого "референдуму".

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Бердянськ Війна Росії проти України
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