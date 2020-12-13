Перетворилася на ковзанку: названа одна з найбільш небезпечних трас в Україні (фото)

В Україні протягом кількох останніх днів у денний час випадають опади у вигляді дощу, які згодом замерзають і створюють критично небезпечні умови для учасників руху. Так, свідки показали кадри, на яких помічені автомобілі, які улетіли в кювет з однієї з найбільш небезпечних трас під Києвом. Про це у своєму Telegram-каналі пише PavlovskyNews.

Хоча українці вже пристосувалися до льодових ковзанок, які з'явилися на дорогах і тротуарах через негоду, рятувальники просять водіїв бути гранично обережними, особливо на трасі Київ-Житомир.

Сьогодні, 13 грудня, траса перетворилася на справжній каток. Зараз на дорозі зафіксовано відразу 3 великих ДТП.

"Як повідомляють наші передплатники, на трасі відразу три великі аварії. Позашляховик "Лексус" вилетів в кювет і зупинився вже на даху. Буквально через кілька кілометрів ще дві машини злетіли з дороги. Далі з'їхала з траси фура, її розвернуло боком", - йдеться у підписі до опублікованих знімків.

ДТП на трасі Київ-Житомир (фото: t.me/pavlovskynews)

Складні погодні умови на дорогах зберігаються. Варто відзначити, що в перший день моторошної ожеледиці правоохоронці повідомили про кілька сотень ДТП на дорогах столиці.

Нагадаємо, киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду.

Раніше в мережі обговорювали відео, на якому дівчинка "дрифтує" на Андріївському узвозі в ожеледь. Потім вона зізналася журналістам, що їй довелося падати 40 разів.