Перетворюється в пустелю: в Україні на межі зникнення опинилося найбільше озеро

Озеро Світязь може зникнути з лиця землі (Колаж РБК-Україна)

Найбільше озеро в Україні може перетворитись на пустелю

Найбільше озеро України знаходиться в катастрофічному стані та може просто зникнути з лиця землі. Як зазначає фахівці, озеро Світязь у Волинській області катастрофічно обміліло і висохло, а берег став тепер більше на кілька десятків метрів.

Наукові працівники Шацького національного природного парку прогнозують, що озеро може найближчим часом зменшиться ще на 300 гектарів.

"20 сантиметрів не вистачає до того рівня, на якому озеро стоїть на картах. І відповідно 60 сантиметрів – до того, який повинен бути на весну кожного року", - пояснив старший науковий співробітник Петро Юрчук.

Вчені відзначають, що Світязь почав міліти та висихати ще п'ять років тому і це пов'язано з вкрай низькою кількістю опадів. На сусідній метеорологічної станції зафіксували, що опадів випало на 100 міліметрів нижче норми. А у 2020 році ситуація почала катастрофічно погіршуватись через безсніжну зиму. На початку весни озеро покрилося піщаними косами. Про це йдеться в сюжеті "Подробиці".

"На дні збільшилася кількість харових плантацій. Це зелена водорість, яка характерна переважно для стоячих водойм. І також ми знайшли деякі ціанобактерії, які теж свідчать про те, що йде застій води в певних ділянках і заболочування місцевості. На цьому місці в урочищі Гряда на озері Світязь про водоймі нагадує хіба що навігатор: показує, що ми стоїмо у воді, але навколо, тільки піски", - розповіла біолог Надія Цвид і додала, що такими темпами Світязь з озера перетвориться на болото.

Озеро Світязь перетворюється в пустелю

Влітку 2019 року біля берега купалися діти, а зараз вода відійшла ще майже на 50 метрів. Окремі місця вже почали нагадувати пустелю. Минулого року проблема була в поломці шлюзу на каналі між Світязем та озерами Луки та Перемут. Витік води припинився після ремонту шлюзу, а ось наповнюватися водойма так і не стала – мало опадів.

Начальник Ратнівського міжрайонного управління водного господарства Михайло Тимощук зазначив, що для порятунку озера потрібно відремонтувати всю систему водопостачання. Однак коштів на це в області немає.

Озеро Світязь може зникнути з лиця землі

Є й ще одна причина, на яку вказують місцеві жителі – навколо озера ростуть плантації лохини та для їх поливу викопують штучні водойми, які відбирають ту воду, що раніше йшла у Шацькі озера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дав апокаліптичний прогноз для України.