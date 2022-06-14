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Перетворюємо сосиски в тісті на кулінарний шедевр: 5 способів загортання

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Вівторок 14 червня 2022 15:30
Перетворюємо сосиски в тісті на кулінарний шедевр: 5 способів загортання Скріншот відео: як загорнути сосиску в тісті оригінально
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас є пачка сосисок і упаковка замороженого листкового тіста, зупинити вас можуть тільки межі фантазії. Щоб вам допомогти, пропонуємо оригінальні способи упакувати сосиски так, щоб у вас вийшов справжній кулінарний шедевр!

Рецептом поділилася відомий кулінар Alina FooDee.

Класичний

Беремо смужку тіста шириною 1,5-2 см, злегка розкатуємо її уздовж і загортаємо сосиску внахльост.

Косичка

Відрізаємо прямокутник тіста. У центр кладемо сосиску і з боків прорізаємо під кутом смужки близько 1 см шириною.

Далі заплітаємо косичку. Зайве тісто знизу відрізаємо і фіксуємо. Крім сосиски, також можна покласти ще сир, і вийде сосиска в тісті з сиром.

Торнадо дог

Наколюємо половину сосиски на шпажку. Сосиску по спіралі під кутом прорізаємо ножем. Розкриваємо акуратно сосиску, повинна вийти спіраль. Обертаємо тоненьку смужку тіста (до 1 см шириною) навколо сосиски, поміщаючи тісто в прорізи.

Колосок

Кладемо сосиску в прямокутник тіста, фіксуємо тісто збоку, знизу і зверху. Виходить сосиска в футлярі з тіста.

Тепер кладемо цей футляр вниз швом і на відстані 0,5-1 см розрізаємо сосиску поперек, не зачепивши при цьому нижній шов. Розкриваємо кружечки сосиски в тісті по черзі в кожну сторону.

Шахівниця

Сосиску розрізаємо уздовж навпіл, потім кожну половинку також уздовж ще на 3 частини.

Беремо прямокутник тіста, відступаємо трохи від краю і нарізаємо його на смужки шириною 1-1,5 см.

Просовуємо кожну частину сосиски через одну смужку тіста, формуючи при цьому малюнок шахової дошки.

Змащуємо наші "вироби" збитим яйцем з молоком і випікаємо 15 хвилин при 220 градусах.

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