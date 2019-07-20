Злочин не розслідується: що відомо про вбивство Павла Шеремета

Вбивство Павла Шеремета – свіжі дані і подробиці акції в Києві 20 липня (фото: РБК-Україна)

Вбивство Павла Шеремета залишається не розкритим вже три роки

Вбивство журналіста Павла Шеремета розслідується вже три роки до дня річниці його смерті, 20 липня, в Києві була проведена акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". Організатором акції виступило видання "УП", в якому працював загиблий.

Акція стартувала о 8:00 на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

"20 липня 2016 в центрі Києва був убитий наш колега і друга Павла Шеремета. Через три роки ми так і не знаємо ні імен виконавців, ні замовників вбивства", – написали організатори Facebook.

Після акції організатори запросили всіх бажаючих на перегляд журналістського фільму-розслідування "Вбивство Павла" в кінотеатр "Ліра". У Мінську, як повідомляється на офіційному сайті Білоруської асоціації журналістів, колеги Шеремета відвідають його могилу на Північному кладовищі.

Що відомо на даний момент

На поточний момент імена замовників і виконавців невідомі. 6 липня 2019 року екс-генпрокурор Віктор Шокін зробив шокуючу заяву у справі про вбивство. За його даними, до трагічної загибелі журналіста причетний один із депутатів, який на даний момент займає досить високу посаду.

Перед пам'ятною датою журналісти поцікавилися ходом справи на даний момент. Зокрема, на запит видання "Сегодня" в ГПУ відповіли, що "хід досудового розслідування триває", і перебуває на постійному контролі Генерального прокурора України".

На безрезультатне розслідування відреагував діючий президент України Володимир Зеленський, який закликав відповідальних осіб доповісти про хід розслідування.

"Розкриття вбивства Павла Шеремета попередній Президент і правоохоронні органи називали "справою честі". Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей. 23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів. Українська спільнота вже давно повинно отримати відповідь на питання "Хто вбив Павла?" – написав гарант у своєму Facebook.

Вбивство Павла Шеремета – свіжі дані і подробиці акції в Києві 20 липня (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)

Слід додати, що під час акції в Києві прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів про наявність підозрюваних у вбивстві.

"Кримінальне провадження розслідується. Але яких-небудь відомостей для опублікування поки немає. Злочин не розкрито. Підозрювані не встановлені", — сказав спікер.

Також Шевченко додав, що у цій справі був допитаний колишній генеральний прокурор Віктор Шокін.

"Колишній прокурор Віктор Шокін був допитаний слідчими поліції з приводу відомостей, які він виклав в одному з своїх останніх інтерв'ю. Ці відомості будуть перевірені слідчими в ході розслідування справи Шеремета", — повідомив прес-секретар МВС.

Вбивство Павла Шеремета – свіжі дані і подробиці акції в Києві 20 липня (відео: youtube.com/Громадське)

Нагадаємо, під час пам'ятної акції в річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор закликав українську владу розслідувати вбивство журналіста і притягнути до відповідальності причетних.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета значно звузилося. Однак Луценко додав, що "навіть Федеральне бюро розслідувань не змогло надати допомогу" для встановлення виконавців.