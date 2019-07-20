Очільники правоохоронних органів прозвітують у справі Шеремета

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання відбудеться 23 липня

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання очільників правоохоронних органів, що ведуть розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, у вівторок, 23 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.

За словами глави держави, він запросив генерального прокурора Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, главу Національної поліції Сергія Князєва та т.в.о. глави Служби безпеки України Івана Баканова для доповіді щодо ходу розслідування вбивства Шеремета.

"23 липня прошу зібратися генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, під час пам'ятної акції в треті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор закликав українську владу розслідувати вбивство журналіста та притягнути до відповідальності причетних.

Як писало РБК-Україна, у грудні минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета значно звузилося. Однак Луценко додав, що "навіть Федеральне бюро розслідувань не змогло надати допомогу" для встановлення виконавців.