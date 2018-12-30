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Луценко: коло підозрюваних у вбивстві Шеремета серйозно звузилось

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 08:28
Луценко: коло підозрюваних у вбивстві Шеремета серйозно звузилось
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Луценко зазначив, що "навіть ФБР не змогла надати жодної допомоги" у встановленні осіб виконавців

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета серйозно звузилось. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Луценка "5 каналу".

"Коло підозрюваних у виконанні дуже серйозно звузилося - із декілької тисяч до декілької сотень", - повідомив він, зазначивши, що наразі правоохоронці розшукують виконавців вбивства, про замовників наразі не йдеться.

Луценко також зазначив, що "навіть ФБР не змогла надати жодної допомоги" у встановленні осіб виконавців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідство встановило людину, причетну до вбивства Шеремета. За словами заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, встановити особу злочинця дозволить аналіз відеоматеріалу. 

Зазначимо, влітку Луценко заявляв, що у слідства по справі про вбивство Шеремета з'явилася інформація, яка може вивести на виконавців та замовників. 

Як відомо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля по дорозі на радіоефір. 

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Новини України Юрій ЛуценкоПавло Шеремет
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